Avec les OnePlus 8 et 8 Pro, OnePlus négocie le virage de la 5G sur le segment premium

Après avoir bâti sa réputation autour de mobiles abordables «pourfendeurs» de smartphones premium, OnePlus poursuit son petit bonhomme de chemin en présentant les OnePlus 8 et 8 Pro cette semaine, mais révise ses prix à la hausse.

Deux smartphones vendus respectivement à partir de 699 et 899 euros et qui ambitonnnent de rivaliser avec des modèles proposés à 1.000 euros. Reste que OnePlus continue de faire monter les tarifs, mais la raison principale avancée est l'ajout d'un modem 5G qui entraîne un surcoût substantiel. Les OnePlus 8 et 8 Pro ambitionnent surtout de séduire les amateurs de smartphones designs, bien finis et complets dans leurs fonctions.

D'un point de vue esthétique, la marque chinoise suit elle aussi la grande mode des écrans poinçonnés et incurvés. Là encore on retrouve un écran Oled doté d'une excellente luminosité mettant en valeur les images de manière flatteuse. La qualité étant devenu un standard cette année sur le segment premium, il convient d'avoir un œil averti pour faire la différences entre la qualité des dalles des différentes marques chinoises concurrentes (Xiaomi, Huawei, Oppo, notamment).

Il est à noter que le 8 Pro affiche un écran dôté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le 8 atteint les 90 Hz. L'idée étant d'offrir une expérience plus fluide. Mais il reste possible de rabaisser ce taux à 60 Hz afin d'économiser ses batteries. Côté taille, le OnePlus 8 Pro, qui fait office de maître étalon, s'aventure à afficher un écran de 6,78 pouces au format 19,8:9e, soit parmi les plus grands du marché avec le Samsung Galaxy S20 Ultra à 6,9 pouces, tandis que le OnePlus 8 propose une dalle de 6,55 pouces (tout de même) au format 20:9e. Dans les deux cas, les écrans sont compatibles avec les contenus HDR10 et HDR10+. Toujours du côté de l'écran, le constructeur mise toujours sur un capteur d'empreintes situé sous l'écran, en outre, le retour haptique du 8 Pro est légèrement plus fort que sur le 8.

Un effort louable sur la photo

Dans ces deux modèles, on rertouve une caméra à selfie dissimulée dans un petit poinçon de 3,94 mm de diamètre avec un capteur de 16 Mpixels pour des résultats similaires. Mais comme il est d'usage dans le secteur de la téléphonie, c'est principalement sur la face arrière et l'équipement photo principal que l'on découvre ce qui différencie les 8 et 8 Pro.

L'équipement du 8 Pro fait ici figure de porte étendard du savoir-faire de la marque. Quatre capteurs sont ainsi visibles (trois pour le 8). Le capteur principal s'appuie sur un 48 Mpixels doté d'une belle ouverture focale de f/1.78, d'un téléobjectif offrant un zoom optique 3x et surprise du chef un ultra grand angle à 120 degrés, de 48 Mpixels (f/2.2) qui assure un rendu intéressant et pas bradé -comme c'est le cas sur d'autres appareils-, avec en outre la possiblité de réaliser des photos macro à 2,5 cm du sujet seulement. Enfin, le quatrième capteur de ce 8 Pro éveille la curiosité puisqu'il s'agit ici d'un capteur dédié aux filtres artistiques. Baptisé Color filter camera, l'outil permet d'ajouter directement des effet pendant la prise de vue et pas seulement a posteriori. Et a l'essai, l'idée s'avère très sympathique.

De son côté, le 8 est pourvu de trois capteurs, mais ceux-ci ne sont pas aussi perfectionnés que ceux du 8 Pro. Le capteur principal reste sur du 48 Mpixels mais avec une ouverture à f/1.75, l'ultra grand angle descend à 116 ° pour 16 Mpixels (f/2.2) et une caméra macro de 2 Mpixels. Si l'ensemble reste correcte, ce module est toutefois en deçà de la concurrence et du 8 Pro qui, lui, s'inscrit dans le haut du panier. Ce qui justifie d'ailleurs la différence de tarifs.

Au final, les OnePlus 8 et 8 Pro servent principalement de référence pour OnePlus afin de proposer des mobiles prêts pour la 5G et plus abordables que les derniers fleurons dévoilés par la concurrence. Les deux modèles sont portés par le processeur Snapdragon 865, une batterie de 4.510 mAh pour le 8 Pro et 4.300 pour le 8 et aussi un compatibilité avec le Wifi 6, de beaux efforts ont donc été faits par OnePlus. On salue tout particulièrement le travail apporté à l'expérience photo du 8 Pro et les inconditionnels de la marque apprécieront.

Le OnePlus 8 est commercialisé à 699 euros (8 Go de Ram et 128 Go de stockage) et 799 euros (12/256), le 8 Pro s'affiche à 899 euros (8/128) et 999 euros (12/256).