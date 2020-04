Revivre Notre-Dame : quand la réalité virtuelle témoigne des cicatrices laissées par l'incendie

Fermée au public en raison des futurs travaux attendus, la cathédrale Notre-Dame révèle ses cicatrices. Un documentaire en réalité virtuelle invite à pénétrer dans les lieux afin de prendre conscience de l'ampleur des dégats provoqués par l'incendie dont le monde entier a été témoin, il y a un an déjà.

La société Targo, qui avait déjà réalisé un premier documentaire en VR sur l'édifice avant le sinistre, est ainsi revenue sur le site afin d'obtenir des images à 360° inédites.

Ce documentaire saisissant et à valeur informative offre ainsi une immersion inédite dans la cathédrale meurtrie. Il faut toutefois se munir d'un casque VR Oculus (Rift, Rift S, Quest et Go) afin de le visionner sur la chaîne VR Oculus TV, chaîne du groupe Facebook qui a notamment financé ce reportage.

Ce dernier invite à voir les sites avant puis après l'incendie, grâce à une juxtaposition d'images. Des vues intérieures, mais aussi prises à l'extérieures grâce à des drônes permettent également survoler le site et de voir de plus près l'immense échaffaudage ériger suit à l'effondrement de la flèche.

En outre, plusieurs intervenants viennent ponctuer cette expérience VR. Ainsi, Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de Notre-Dame. Le général Jean-Louis Georgelin, nommé par le président Emmanuel Macron pour diriger l’établissement public chargé de la restauration du site, Anne Hidalgo, maire de Paris, ainsi que Jean-Michel Leniaud, historien spécialisé en histoire de l'art et président de la Société des amis de Notre-Dame, prennent tour à tour la parole.

«Nous pensons que les technologies immersives sont un outil formidable pour permettre au grand public de découvrir des choses qu’il ne pourrait pas faire autrement. Être capable de faire entrer le spectateur dans un bâtiment aussi difficile d’accès que Notre-Dame détruite, c’est assez exceptionnel. Il y a quelque chose de magique dans la réalité virtuelle à pouvoir mélanger les espaces et les temporalités. La VR nous permet de faire renaître des lieux, d’avoir l’impression qu’ils sont bien réels et vivants», explique Chloé Rochereuil, réalisatrice & cofondatrice de Targo.