Télétravail : Une sélection de casques et écouteurs pour s’isoler à la maison

Vos enfants crient ou votre voisin a décidé de passer en mode festif ou a choisi de refaire sa cuisine à coups de perceuse ? En cette période de confinement, il peut être difficile de se concentrer pour télétravailler sereinement. S'isoler du bruit peut être l'une des solutions et les technologies des casques et écouteurs dernier cri sont l'une des solutions.

A noter, les tarifs affichés sont les prix publics de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres disponibles chez les revendeurs.

bose Headphones 700

Cet été, Bose a dévoilé ses Headphones 700. La marque américaine mise sur un design en goutte d'eau très fin et sobre, sans sacrifier la rigidité de l'ensemble. Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit utilisent une nouvelle technologie reposant sur l'interaction entre huit micros, dont deux pour la voix et passer des appels. Les six restants se consacrent à l'isolation des sources sonores externes au casque, afin d'en annuler numériquement la perception. En résulte une impression de silence rarement égalée. Bose ayant fondé sa réputation sur ce type de technologie, un nouveau pas a donc été franchi. Côté son, la qualité est encore au rendez-vous, même si les basses semblent légèrement moins présentes que sur les autres modèles haut de gamme de la marque. Reste que les Headphones 700 sont une réussite, qui se paie au prix fort : 400 euros.

Headphones 700, Bose, 399 euros

Sennheiser Momentum Wireless 2019

Le spécialiste de l'audio allemand Sennheiser a lancé en septembre dernier une nouvelle version du Momentum Wireless qui s'affiche comme l'un des meilleurs casques supra-auriculaires de l'année. L'objet, que nous avons pu tester, délivre un son riche et puissant, qui n'oublie pas de faire la part belle aux petits détails délivrés par les instruments, tandis que les voix jouissent d'une belle présence sonore. L'ensemble profite d'un système de réduction de bruit actif offrant un bon compromis pour qui évolue dans des environnements bruyants. Un bouton dédié permet de commander Siri et Alexa, tandis qu'il reste possible de naviguer entre les différentes pistes d'un album pour écouter ses morceaux préférés. Le Momentum Wireless de 2019 s'affiche aujourd'hui comme une valeur sûre pour les mélomanes passionnés à la recherche d'un casque qui ne leur fera pas défaut.

Momentum Wireless 2019, Sennheiser, 399 euros

Apple Airpods Pro



Objets de curiosité pour beaucoup, les AirPods Pro entendent renouveler la gamme d'écouteurs 100 % sans fil d'Apple. Apple opte ici pour un modèle intra-auriculaire. Les deux écouteurs sont donc livrés avec une batterie de six embouts, trois pour chaque oreille avec des tailles S, M et L pour glisser des embouts adaptés au conduit auditif externe. Associés la réduction de bruit active, le tout s'avère efficace.

Le point à saluer est surtout la capacité d'Apple à avoir limité la sensation de gêne souvent ressentie avec les embouts de ce type d'écouteurs. Les AirPods sont en effet très légers (5,4 g chacun) et savent se faire oublier. Un bon point pour les réfractaires aux intra-auriculaires. Il est à noter que les technologies incluses dans ces petits modèles justifient, à notre sens, l'écart de prix avec les AirPods classiques. Reste que leur prix reste relativement élevé par rapport à la concurrence.

AirPods Pro, Apple, 279 euros

PHILIPS PH805

Un cocon dans son salon. Avec son système de réduction active du bruit, baptisé ANC, le PH805 de Philips est une véritable réussite. A vous le calme, même dans un environnement bruyant. Sans-fil, il se recharge en deux heures à peine et promet 25 heures d'autonomie avec l'ANC activé. Ça en fait des conf-call. Quant aux mélomanes, ils seront enchantés par le design sobre et élégant de l'appareil, ainsi que sa qualité de fabrication. Au niveau du son, il offre des basses profondes, mais sans assourdir les médiums.

PH805, Philips, 144,99 euros

Samsung Galaxy Buds+

Grand concurrent d'Apple, Samsung possède aussi sa propre gamme d'écouteurs 100 % sans fil. Les Galaxy Buds+ viennent d'être commercialisés afin d'accompagner la sortie des smartphones Galaxy S20, mais sont également compatibles avec les autres appareils Android et iOS.

A l'instar de leurs cousins AirPods, ils délivrent un son de qualité à l'image de leur écrin et de leurs finitions. Ecouteurs de type intra-auriculaires, ils ne proposent toutefois pas de réducteur de bruit ambiant. Reste que les embouts en silicone (dont plusieurs tailles sont proposées dans le packaging) et la forme de chaque écouteur conçue pour bien épouser l'oreille offrent un bon rempart aux sons extérieurs.

Galaxy Buds+, Samsung, 169 euros

Turtle beach Elite ATLAS AERO

Positionnée sur le créneau gaming, la marque Turtle Beach n'en oublie pas pour autant les mélomanes et ceux qui recherchent le calme. Au sein de sa gamme, le Elite Atlas Aero nous semble le plus adapté pour un usage multiplate-formes. C'est un modèle sans fil très efficace (mais livré avec un câble si nécessaire), qui saura séduire les joueurs nocturnes qui se transforment en télétravailleurs efficaces la journée. Ses qualités : un design sobre, un son cristallin, et un tarif qui reste abordable (moins de 150 euros). Le choix des matériaux (arceau de métal et plastique robuste) nous a aussi séduits et le casque est livré avec un logiciel maison appelé Control Studio, qui permet toutes sortes de réglages.

Elite Atlas Aero, Turtle Beach, 149,99 euros

SHURE AOnic 50

Les musiciens apprécieront sûrement la référence. Depuis des décennies, au côté de AKG et Sennheiser, la marque Shure est un incontournable sur le marché des micros amateurs et professionnels. Pourtant, le casque sans fil Aonic 50 (un câble est livré si le bluetooth n'est pas disponible) est le tout premier produit par la marque américaine. Mais elle n'a pas fait les choses à moitié avec ce modèle haut de gamme. Doté d'un excellent système de réduction de bruit, il offre un son premium, de qualité studio. Son autonomie, allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, le place également dans le haut du panier.

Disponible en deux coloris (noir et marron), c'est un outil idéal pour alterner sereinement entre sa playlist préférée, la téléconférence du matin, une session gaming ou tout simplement un moment de calme.

Aonic 50, Shure, 399 euros

Powerbeats 4

Le 18 mars dernier, Beats, filiale d’Apple, a sorti ses Powerbeats 4. Et c’est finalement une bonne nouvelle en plein confinement. Dans la lignée de la version précédente, avec un fil disponible cette fois, ces nouveaux écouteurs se distinguent par leur autonomie allant jusqu’à 15 heures. Mais en plus d’être pratique pour du télétravail ou pour regarder vos séries et écouter de la musique sur votre terrasse ou dans votre canapé, ces Powerbeats 4, résistants à l’eau et disponibles en trois coloris (noirs, bleus, blancs), sont très intéressants pour la petite sortie jogging autorisée.

Powerbeats 4, Apple, 149,95 euros

Les bouchons d'oreille

De manière plus pragmatique, les bouchons d'oreille offrent une solution qui a fait ses preuves et restent très économiques pour travailler en paix. Problème, tout ça se fera sans écouter de musique, ni votre dernière série en streaming. Une solution radicale pour finir de se couper du monde...