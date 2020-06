Les meilleurs smartphones premium de 2020

Année charnière pour la 5G, 2020 voit évoluer le secteur de la téléphonie. Et si le confinement a ralenti certaines sociétés dans leurs projets, le printemps a tout de même été très riche en annonces. Voici les meilleurs modèles dévoilés.

Il est à noter que cette sélection évoluera tout au long de l'année pour suivre l'actualité liée aux smartphones. Les tarifs affichés sont les prix publics conseillés par les constructeurs et ils ne tiennent pas compte des offres disponibles auprès des commerçants et des opérateurs.

Samsung Galaxy S20 Ultra

© Samsung

Commercialisés depuis le 13 mars dernier, les nouveaux Samsung Galaxy S20 se sont imposés comme les smartphones à suivre cette année, de part leur design et leur équipement photo qui a très largement inspiré la concurrence. Reste que la firme sud-coréenne a dans sa manche un autre fleuron : le Galaxy S20 Ultra 5G.

Une arme de guerre pour le leader mondial du marché des mobiles. Proposé au tarif de 1.359 euros, le S20 Ultra s'affiche en tout cas comme l'un des plus chers du marché. Sur le plan esthétique, ce Galaxy S20 Ultra suit les codes des modèles S20 et S20+ qui intègrent un poinçon au centre de leur écran. Cette année, la caméra frontale se fait même plus discrète mais ne perd pas en qualité. Il en résulte un rendu des images encore plus impressionnant qui s'affichent en taille XXL sur un écran de 6,9 pouces, soit l'un des plus grands du marché. Le S20 Ultra profite également d'un équipement photo surboosté. A commencer par la petite indication gravée dans le rectangle du module : Space Zoom 100x. Pour le reste, Samsung s'appuie sur un capteur principal de 108 Mpixels doté d'une ouverture f:1.8, d'un ultra grand angle de 12 Mpixels (f:2.2) et d'un téléobjectif (f:3.5), ainsi qu'un capteur ToF (Time of Flight) afin d'améliorer les portraits. Le tout offre un panel complet pour les fondus de photographie, mais aussi des photos d'une incroyable précision, y compris en basse luminosité lorsqu'on ne zoome pas.

Au final, ce Samsung Galaxy S20 est bien le monstre qu'il prétend être. Pourvu d'un processeur surpuissant, soutenu par une batterie de 5.000 mAh, il n'est quasiment jamais pris en défaut. On notera principalement la qualité de son écran géant et un équipement photo qui répond aux critières actuels que ce mobile contribue à tirer vers le haut. Prêt pour la 5G, il devrait répondre aux clients les plus exigeants. Heureusement, compte-tenu de son tarif élevé. Une référence qui se paie.

Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung, 1.359 euros.

Huawei P40 Pro

© n.cailleaud/CNEWS

Après une année 2019 en demi-teinte en Europe et aux Etats-Unis, Huawei entend faire de 2020 l'année de la reconquête. Le géant de l'électronique chinois lance en avril ses nouveaux smartphones premium dans la série P40. Huawei a donc décliné sa gamme autour de trois modèles : les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Parmi eux, nous avons pu nous familiariser avec le P40 Pro, un terminal 5G qui entend principalement prouver le savoir-faire de la marque en matière de photographie. Tandis qu'Emui 10.1 s'affranchit toujours un peu plus d'Android. Lancé au prix de 1.099 euros, dans sa version 8 Go de Ram et 256 Go de stockage.

Côté design, Huawei livre ici un smartphone dont l'allure n'est pas sans rappeler le Samsung Galaxy S20, son principal concurrent actuel. L'écran à bords incurvés étire encore sa surface pour offrir un affichage XXL de 6,58 pouces. En main, l'image offre un bel effet «waouh» dès le premier allumage du mobile. Pour cette nouvelle génération de modèles P, le constructeur a également repensé le dos de l'appareil, avec une finition particulièrement réussie de ce point de vue. Le P40 Pro arbore ainsi un dos en verre poli dont le toucher donne la sensation de carresser une peau de pêche. Enfin, le P40 Pro se distingue également de son aîné par son bloc photo rectangulaire, dont l'incrustation dans le châssis reste exemplaire.

C'est d'ailleurs dans ce petit rectangle de 4,5 cm x 2,5cm que se cache les véritables nouveautés en matière de photographie, mises en avant par Huawei. Trois capteurs, plus un quartrième accueillant le ToF (Time of Flight) mesurant la distance entre les sujets, sont ici proposés. Le capteur principal tire au maximum parti d'un capteur impressionnant de 1/1.28 pouces, soit l'un des plus gros utilisés sur le marché du mobile pour des clichés à 50 Mpixels. Si le zoom optique 3x est de la partie, ainsi qu'un ultra grand angle, il est toujours possible de capturer des éléments avec un hybride 5x et jusqu'à 10x, avec un rendu particulièrement net... si la photo est prise de jour ou sous des conditions de luminosité optimales. Huawei propose un mobile qui s'affiche d'emblée comme un concurrent redoutable pour Samsung et Apple, avec encore de réels efforts apportés à la partie photo.

P40 Pro, Huawei, à partir de 1.099 euros.

iPhone 11 Pro

© Apple

Toujours très attendus par tous ceux qui ne jurent que par la firme à la pomme, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ne sont pas à proprement parler des smartphones de 2020 puisqu'ils ont été lancés en septembre dernier. Toutefois, ils restent les seuls modèles premium sous iOS qui seront commercialisés cette année en attendant leurs remplaçants cet automne. Exception faite de l'iPhone SE qui rejoint quant à lui le milieu de gamme.

Avec les iPhone 11 Pro, Apple reste toutefois dans le haut du panier. D'un point de vue design, cette nouvelle génération d'iPhone ne tranche en rien avec ses prédécesseurs. On retrouve l'écran à encoche en façade et le look général des iPhone 11 et 11 Pro reste le même que celui des Xr et Xs, dans leur catégorie. La nouveauté principale vient de l'ajout de son module photo en forme de carré, comportant les trois fameux capteurs. Il est agrémenté d'un dos en verre usiné avec une seule feuille de verre, y compris pour englober les trois capteurs, avec un bel aspect mat. Le trio de capteurs offre une polyvalence confortable pour les shootings et s'avère très bon pour les vidéos. Si, lors de nos tests habituels nous faisons souvent peu de cas des processeurs intégrés aux mobiles, nous devons reconnaître que la puce A13 Bionic qui équipe l'ensemble de la série 11 envoie du lourd. Pour les adeptes du premium, les 11 et 11 Pro offrent quant à eux une prestation toujours sans reproche, qui devrait particulièrement séduire les amateurs de photo.

iPhone 11 Pro, Apple, à partir 1.159 euros et 11 Pro Max, dès 1.259 euros.

Oppo FindX2 Pro

© n.cailleaud/CNEWS

Nouvel arrivant dans la liste des mobiles à suivre de près, le nouvel Oppo FindX 2 Pro sera officiellement lancé à partir du 14 mai en ligne, puis le 28 mai en boutiques. Un modèle proposé au prix de 1.199 euros et qui vient tutoyer les stars du secteur. A quelques semaines de son lancement, nous avons pu le prendre en main et juger de la valeur de ce smartphone premium dont Oppo promet qu'il n'a pas à rougir de ses rivaux.

D'un point de vue esthétique, ce FindX 2 Pro compatible 5G se décline en deux versions, la première faisant à appel à une coque dorsale recouverte d'une matière simulant un cuir d'origine végétale dont la couleur se situe entre le orange et le corail, la seconde en céramique arborant un noir profond. Le reste du châssis marie le métal au verre, autour d'une dalle QHD+ à bords incurvés de 6,7 pouces de diagonale, avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Parallèlement, la partie photo a elle aussi été bien travaillée. Oppo s'appuie ici sur un trio de capteurs. Le premier repose sur 48 Mpixels avec un autofocus efficace qui s'étale sur 100 % des pixels. Le deuxième est un ultra grand angle de 48 Mpixels qui offre un excellent rendu et peut servir de capteur macro à seulement 3 cm du sujet. Enfin, un téléobjectif de 13 Mpixels est proposé, permettant de monter à 10x en hybride et même en zoom 60x en numérique.

Au final, si nous étions dubitatifs sur l'opportunité pour Oppo de proposer un smartphone à 1.199 euros en France, nous avons été agréablement surpris. Les efforts pour offrir un mobile haut de gamme sont réellement présents et tiennent largement la comparaison face aux standards imposés par la concurrence au même tarif. La marque chinoise prouve d'ailleurs qu'elle n'a pas à rougir face aux ténors du marché, avec un FindX 2 Pro qui comptera parmi les références de l'année.

FindX2 Pro, Oppo, 1.199 euros.

Xiaomi Mi 10 Pro

© Xiaomi

Xiaomi aussi a dégainé ses nouveaux smartphones premium de ce premeir semestre. La série Mi 10 comprend trois mobiles 5G : le Mi 10, le Mi 10 Pro et le Mi 10 Lite. Parmi eux, le Mi 10 Pro sera commercialisé à 999 euros, avant une disponibilité prévue courant avril.

Parmi cette nouvelle famille, Xiaomi met bien sûr en avant son fleuron doté d'un écran Oled de 6,67 pouces. Une dalle elle aussi poinçonnée. Peu de surprises donc côté écran, puisqu'il arbore également des bords incurvés hérités des designs avancés par Samsung. Surtout, Xiaomi a particulièrement mis en avant les capacités photo et vidéo de son mobile premium. Ce dernier hérite en effet qu'un quatuor de capteurs dorsaux, dont un capteur principal à 108 Mpixels, déjà vu sur le Mi Note 10, auquel s'ajoute un ultra grand angle (20 Mpixels), un téléobjectif 2x, ainsi qu'un système de zoom hybride pouvant aller jusqu'au 50x, porté par un système de stabilisation optique et numérique. Lors de sa keynote, Xiaomi a assuré que son Mi 10 Pro était également un as en matière de vidéo. L'appareil est ainsi capable de filmer en 8K, avec une colorimétrie proche de la réalité. Slow motion, effet bokeh du sujet en mouvement, vidéo où le sujet principal apparaît en couleurs et tout l'arrière-plan en noir et blanc, mode shooting pro... L'outil promet d'offrir une expérience très complète et polyvalente pour les amateurs de vidéo.

Mi 10 Pro, Xiaomi, à partir de 999 euros.

Motorola Edge

© n.cailleaud/CNEWS

Motorola est de retour sur le segment premium cette année, avec le lancement en juin de son modèle Edge. Un smartphone 5G qui se distingue ici par son écran bord à bord courbé à 90 ° de chaque côté. Un détail esthétique qui lui offre une vraie identité sur un marché où beaucoup de modèles se ressemblent. La filiale de Lenovo affiche donc son audace, après avoir présenté il y a quelques mois sont modèle Razr, doté d'un écran pliable, mais vendu au prix fort de 1.699 euros. Affiché à 599 euros, le Motorola Edge ne vise donc pas la même clientèle, mais dispose de sérieux arguments pour qui serait à la recherche d'un smartphone à la fois singulier et design. On retrouve donc ici un écran de 6,7 pouces au format 21:9e -un format encore rare pour un mobile et jusqu'à présent exploité par Sony-. C'est d'ailleurs la qualité de sa dalle OLED HDR10 + qui marque la différence de prime abord, puisque Motorola mise ici sur l'image pour flatter la rétine des fans de ciné et de séries.

Et si le constructeur a opté pour des tranches plus marquées que ses concurrents, ce n'est pas seulement un choix design. Le Edge propose ainsi des boutons programmables sur les tranches. Il est ainsi possible de faire émerger une petite bulle permettant d'accéder à divers paramètres ou applications. En mode gaming, une fois le smartphone porté à l'horizontal, il est possible de créer deux boutons virtuels L et R sur une tranche à la manière d'une manette de console. Une idée intéressante, puisque l'objet permet par exemple d'en faire des gâchettes pour tirer sur Call of Duty : Mobile ou Fortnite, par exemple, ce qui permet de libérer de l'espace sur l'écran principal pour s'orienter et gagner quelques précieuses microsecondes pour faire mouche. Côté photo, l'appareil est bien pourvu mais reste en deça de la concurrence sur ce point. On retrouve donc un capteur de 64 Mpixels de bonne facture, un zoom optique 2x de 8 Mpixels, un ultra grand angle et un mode macro. L'ensemble fait le job et assure une bonne polyvalence dans la moyenne des smartphones de 2020. Motorola fait surtout des efforts sur la batterie de 4.500 mAh qui, à ce prix, offre deux vrais jours d'autonomie sans passer par la case recharge. Un vrai plus.

Motorola Edge, Motorola, 599 euros.

OnePlus 8 Pro

© n.cailleaud/CNEWS

Après avoir bâti sa réputation autour de mobiles abordables «pourfendeurs» de smartphones premium, OnePlus poursuit son petit bonhomme de chemin en présentant les OnePlus 8 et 8 Pro, mais révise ses prix à la hausse. Deux smartphones vendus respectivement à partir de 699 et 899 euros et qui ambitonnnent de rivaliser avec des modèles proposés à 1.000 euros. Reste que OnePlus continue de faire monter les tarifs, mais la raison principale avancée est l'ajout d'un modem 5G qui entraîne un surcoût substantiel. D'un point de vue esthétique, la marque chinoise suit elle aussi la grande mode des écrans poinçonnés et incurvés. Là encore on retrouve un écran Oled doté d'une excellente luminosité mettant en valeur les images de manière flatteuse.

Côté photo, l'équipement du 8 Pro fait ici figure de porte étendard du savoir-faire de la marque. Quatre capteurs sont ainsi visibles (trois pour le 8). Le capteur principal s'appuie sur un 48 Mpixels doté d'une belle ouverture focale de f/1.78, d'un téléobjectif offrant un zoom optique 3x et surprise du chef un ultra grand angle à 120 degrés, de 48 Mpixels (f/2.2) qui assure un rendu intéressant et pas bradé, avec en outre la possiblité de réaliser des photos macro à 2,5 cm du sujet seulement. Enfin, le quatrième capteur de ce 8 Pro éveille la curiosité puisqu'il s'agit ici d'un capteur dédié aux filtres artistiques. Baptisé Color filter camera, l'outil permet d'ajouter directement des effet pendant la prise de vue et pas seulement a posteriori. Et a l'essai, l'idée s'avère très sympathique. Au final, les OnePlus 8 et 8 Pro servent principalement de référence pour OnePlus afin de proposer des mobiles prêts pour la 5G et plus abordables que les derniers fleurons dévoilés par la concurrence.

OnePlus 8, 699 euros (8 Go de Ram et 128 Go de stockage) et 799 euros (12/256), le 8 Pro, 899 euros (8/128) et 999 euros (12/256).

Retrouvez toute l'actualité sur les smartphones ICI.