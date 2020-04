Le Centre Pompidou lance son premier jeu vidéo autour de l'art contemporain

Considérés à bien des égards comme des œuvres d'art moderne, notamment au MoMA de New York qui les met régulièrement en avant, les jeux vidéo obtiennent une forme de reconnaissance inédite au Centre Pompidou. Le célèbre musée parisien lance son tout premier soft : Prisme7.

Téléchargeable gratuitement dès ce vendredi 24 avril sur PC via Steam, Mac via l'App Store et sur les smartphones et tablettes iOS et Android, ce jeu de plates-formes invite à déambuler dans les murs de la première collection d'art moderne et contemporain d'Europe, pour une visite ludo-pédagogique.

L'ensemble du musée se transforme ici en un terrain de jeu virtuel pour partir à la rencontre d'une quarantaine d'œuvres bien connues des habitués du site. Parmi elles, le joueur qui dirige un genre d'esprit est amené à voyager à la rencontre du fameux «Rhinocéros» de Xavier Veilhan, de «New York City» de Piet Mondrian, de «Big Electric Chair» d’Andy Warhol, tout en sillonnant les célèbres tuyaux du Centre Pompidou, imaginé par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers et inauguré en 1977.

Pour le Centre Pompidou, qui a développé ce jeu avec Ircam Amplify et le soutien du ministère de l'Education nationale, il s'agit d'explorer les œuvres par le biais de différents prismes (d'où son nom). La lumière, l'émotion, la fonction, l'immersion, la spiritualité, la physique et le système. Différentes facettes sont ici exploitées et toutes interagissent entre elles. Le gameplay se veut ici très poétique et contemplatif, en laissant le joueur évoluer à son gré, l'idée reposant sur quatre mots clés : «observer, comprendre, déconstruire et créer», explique le Centre Pompidou. Les enseignants peuvent même profiter d'une version éducation pour faire étudier différents tableaux à leurs élèves.