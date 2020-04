Eurovision 2020 annulé : des intelligences artificielles prennent le relais

Initialement prévu le 16 mai prochain, l'Eurovision 2020 ne viendra pas distraire les foules en raison du coronavirus. Mais que celles et ceux qui attendaient un concours de chansons se rassurent, un autre se profile et les participants ne risquent pas de tomber malades, puisque ce sont des intelligences artificielles.

Quatorze pays, dont la France, ont décidé de s'affronter lors d'un concours inédit, baptisé AI Song Contest. Un challenge à la fois artistique et technologique qui devrait amuser les amateurs du genre. Mais attention, il ne s'agit pas d'une blague de potaches et les règles y sont strictement éditées, avec pour but de faire avancer la recherche dans ce domaine.

C'est d'ailleurs la société de production audiovisuelle hollandaise VPro, qui devait gérer la diffusion de l'Eurovision cette année, qui organise ce concours. Toutes les chansons peuvent être écoutées sur le site officiel de l'événement et les internautes ont jusqu'au 10 mai pour voter pour leur chouchou. L'originalité, les paroles et si un telle chanson correspondrait aux standards de l'Eurovision comptent parmi les critères qui devront être notés, tandis qu'un jury de spécialistes évaluera la programmation de l'IA.

La France y proposera deux chansons et y affrontera notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, mais aussi... l'Australie. Cette dernière devrait d'ailleurs tirer sur la corde sensible, puisqu'elle a choisi de rendre hommage aux animaux morts durant les grands incendies qui ont ravagé le pays fin 2019, début 2020. Elle y proposera en effet une chanson créée avec des sons de Koalas et de diables de Tasmanie.

Côté français, le groupe Algomus composé de chercheurs de l'Université de Lille épaulés par celle d'Amiens présentera I Keep Counting et la chanteuse Niam. Algomus a d'ailleurs partagé ses travaux sur une page spéciale détaillant la production du titre. On y apprend ainsi que ces spécialistes ont créé un algorithme à partir de 400 morceaux (dont certains tirés de l'Eurovision) afin de composer la structure, les accords, la mélodie et les paroles.

L'autre groupe français nommé Datadada, fondé en 2014 et déjà auteur de plusieurs chansons branchées sur des algorithmes, présentera quant à lui sa chanson «Je secoue le Monde». Cinq artistes et spécialistes de l'IA ont conçu un robot baptisé Robert de Barratin pour interpréter leur chanson. Un robot transgenre, puisqu'il arbore une identité masculine, mais chante avec une voix féminine.

Si les votes dureront jusqu'au 10 mai, le grand gagnant sera connu le 12 mai prochain.