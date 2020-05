Xbox Series X : la future console de Microsoft dévoile ses premiers jeux

Donnant le coup d'envoi au Summer Game Fest et de ses Xbox 20/20, Microsoft a organisé ce jeudi 7 mai un Inside Xbox spécial autour de sa future console Series X. Un événement pour les gamers puisqu'il a mis en lumière les premières séquences de gameplay des jeux next-gen.

Ce premier rendez-vous a démontré l'intérêt des éditeurs tiers pour la console, à commencer par Ubisoft, Bandai Namco ou encore Sega et Codemasters pour les plus connus. Il est à noter que les jeux vidéo présentés n'étaient pas mis en avant comme des exclusivités Xbox Series X et pourront être proposés sur d'autres machines.

Les internautes qui désireront voir des jeux exclusifs à la future console Xbox peuvent d'ores et déjà noter le mois de juillet dans leur agenda. Microsoft y dévoilera les jeux Xbox Game Studios qui devraient accompagner la machine. En attendant sagement le prochain Inside Xbox, voici les premiers jeux mis en avant. Il est à noter que la machine promet aussi une fonction «smart delivery» qui permettra aux possesseurs de certains jeux Xbox One de migrer ce titre gratuitement vers leur version Series X, afin d'éviter un double achat. Un bon point.

Assassin's Creed Valhalla

Dévoilé il y a quelques jours par Ubisoft via une cinématique d'une qualité exceptionnelle, Assassin's Creed Valhalla a présenté sa première séquence de gameplay lors du show Xbox. Et Ubisoft a, de loin, remporté le concours de la démo technique la plus impressionnante par rapport à ses concurrents. On plonge alors avec délectation dans l'univers des vikings, leurs drakkars et la conquête sanglante du territoire anglais.

Scarlet Nexus

Bandai Namco aussi a profité de l'événement pour pousser son prochain projet : Scarlet Nexus. Déjà bien avancé en termes de 3D cell shadée pour imiter le rendu d'un dessin animé, Bandai Namco met en avant une histoire survitaminée qui devrait faire la part belle à l'action et aux combats surhumains.

Yakuza : Like a Dragon

A n'en pas douter Sega aussi sera de la partie pour accompagner la console et la saga phare des Yakuza sera particulièrement mise en avant avec le prochain opus baptisé Like a Dragon. Le jeu fera officiellement parti du line-up de lancement de la Xbox Series X en fin d'année, annonce Sega. Il est à noter que le titre ne sera pas exclusif à la console, puisqu'il sera aussi disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Bon retour dans la pègre japonaise.

Call of the sea

Avec son petit côté début XXe siècle assumé et son ambiance art déco en pleine jungle, Call of the Sea n'est pas sans rappeler un certain Bioshock et rend surtout hommage au comics Swamp Thing, voire le récent film La Forme de l'Eau (sorti en 2017 et oscarisé depuis). Le trailer est encore bien mystérieux, mais donne à espérer un jeu d'aventure ambitieux.

Dirt 5

On ne présente plus la série Dirt aux fans de rallye automobile. Aujourd'hui, le 5e opus canonique de cette franchise est officialisé et promet lui aussi de retremper les roues dans la boue. Impressionnant, le trailer d'annonce donne à voir un monde toujours plus réaliste. Le jeu sortira en octobre 2020 sur «Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4 et PC», précise Codemasters, même si la date de sortie officielle des Xbox Series X et PS5 n'a pas encore été annoncée.

The Medium

Que les fans de jeux d'horreur se rassurent, la next gen ne les oubliera pas. En atteste The Medium qui nous plonge dans une ambiance trouble et particulièrement malsaine entre deux mondes. Si, à la vue de ce premier trailer, vous pensez immanquablement à Silent Hill, c'est normal. Sachez que Akira Yamaoka, compositeur des musiques de la série phare de Konami, sera aussi derrière les claviers de cette sombre aventure.