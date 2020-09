Xbox Series X et S : les 10 jeux les plus attendus

Attendues pour le 10 novembre prochain, les Xbox Series X et S ont déjà révélé une partie de leur futur catalogue de jeux. Voici les titres les plus attendus au lancement mais aussi en 2021.

Comme sur PS5, il faudra attendre l'an prochain pour découvrir les premiers titres qui exploiteront pleinement les capacités de la Xbox Series X (la plus puissante de la nouvelle famille Xbox), mais déjà certains jeux promettent une expérience optimisée par rapport aux Xbox One et One X.

Halo infinite - 2021

Ce devait être LE jeu du lancement selon les rumeurs, mais il faudra encore patienter jusqu'à une date indéterminée pour tâter du prochain Halo. Sous-titré Infinite, il s'agira d'une exclusivité mise en avant pour les joueurs Xbox Series X notamment, puisque les tribulations du Master Chief doivent montrer ce que la console a dans ses entrailles.

Sur son site officiel, Halo Infinite promet de rouler en 4K à 60 images par seconde et surtout d'exploiter les accès disques ultra rapides pour offrir un univers étendu impressionnant. Il faudra toutefois se montrer patient, même si certains espèrent voir le titre arriver courant 2021.

Assassin's Creed Valhalla - 10 novembre

Dévoilé en mai par Ubisoft via une cinématique d'une qualité exceptionnelle, Assassin's Creed Valhalla a présenté sa première séquence de gameplay lors du show Xbox Series X. Et Ubisoft a, de loin, remporté le concours de la démo technique la plus impressionnante par rapport à ses concurrents. On plonge alors avec délectation dans l'univers des vikings, leurs drakkars et la conquête sanglante du territoire anglais.

Reste que le jeu ne sera pas exclusif à la future console de Microsoft et rejoindra aussi le line-up de lancement de la PS5. On pourra également compter sur une version PS4 et Xbox One.

Cyberpunk 2077 - 19 novembre

Déjà considéré comme le futur jeu de l'année, alors que de nombreuses zones d'ombre subsistent, Cyberpunk 2077 est devenu le sujet de discussion favori de tout gamer qui se respecte. Il faut souligner que CD Projekt Red, studio derrière le fabuleux The Witcher III, sait faire monter la hype autour de son futur blockbuster.

Le studio polonais livre sa vision d’un futur décadent, dans un monde ouvert que Judge Dredd ne renierait pas. Le joueur incarne V, un(e) mercenaire qui devra se forger une réputation au cœur de Night City, une mégalopole californienne surconnectée où les multinationales dictent leur loi. Il est à noter que le jeu sera compatible PS5 et Xbox Series X a son lancement. Toutefois, il profitera d'une grosse mise à jour exploitant au mieux la next-gen courant 2021.

Yakuza Like a Dragon - 10 novembre

Toujours aussi folle et distrayante, la saga Yakuza sera de retour en automne avec un nouvel épisode estampillé Like a Dragon. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le jeu sera lui aussi disponible sur la plupart des consoles, y compris next-gen. Sega promet de s'intéresser au sort de Ichiban Kasuga, un mafieux de seconde zone qui va endosser un crime qu'il n'a pas commis. Après 18 années d'incarcération, notre homme sort pour découvrir un monde nouveau, où la pègre a bien changé.

scarlet nexus - 2021

Bandai Namco mise sur une nouvelle production en cell-shading (anime 3D) pour accompagner le lancement des consoles next-gen. Particulièrement mis en avant sur Xbox Series X et S, Scarlet Nexus est un jeu d'action mettant en scène les héros de la BEA (Brigade d'élimination des Autres), des soldats chargés d'éradiquer des entités démoniaques venus tourmenter l'humanité.

On découvre alors le destin de Yuito Sumeragi et Kasane Randall, qui devront en découdre dans un feu d'artifice visuel impressionnant.

Devil May Cry V : Special Edition - 10 novembre

Déjà excellent dans sa version Xbox One et PS4, Devil May Cry V s'offre un retour en grâce pour les fêtes de fin d'année. Estampillée Definitive Edition, cette version entend s'imposer sur Next-Gen et vise les fenêtres de lancement de la Xbox Series X et de la PS5.

Les amateurs du beat them all de Capcom retrouveront toute l'aventure de ce jeu explosif, mais en sus, ils pourront incarner le légendaire Vergil (grand vilain de cet opus) pour en apprécier le destin sanglant depuis son point de vue. Le jeu profitera donc d'un lifting visuel avec la possibilité de jouer jusqu'à 120 images par seconde. Mais il sera aussi possible d'activer le Ray Tracing pour en prendre plein les yeux en 4K à 30 images par seconde ou en 1080p à 60 images par seconde.

Resident Evil Village - 2021

C'est sand doute l'un des jeux d'horreur les plus ténébreux et surexcitants qui se profile en 2021. Capcom offre un huitième opus canonique à sa saga Resident Evil. Intitulé Village, ce nouvel épisode nous invite à suivre les pas d'Evan Winters à travers les yeux duquel nous avions paniqué dans RE 7 et un vieil habitué de la série : Chris Redfield. Peu d'informations ont filtré sur ce projet, mais une chose est sure, Capcom mise à nouveau sur une expérience en vue à la première personne. Et dans cet étrange village où le blizzard semble souffler indéfiniment, vampires et loups-garous ne sont jamais très loin.

Call of Duty black ops : cold war

Cette bonne vieille Guerre Froide servira de toile de fond à ce qui semble être, à ce jour, l'un des Call of Duty les plus ambitieux jamais créés. La saga d'Activision fera son retour le 13 novembre et promet de replonger dans le quotidien des barbouzes de l'armée américaine. Si le scénario semble revenir notamment sur la guerre du Vietnam, c'est bien dans les années 1980 que nos agents d'élite devraient en découdre sous les ordres d'un certain... Ronald Reagan. Le président américain qui exerça ses fonctions de 1981 à 1989 est d'ailleurs la guest star du jeu, comme en atteste le premier trailer bourré d'action qui redonne vie à cet acteur hollywoodien.

Immortals : Fenyx Rising - 3 décembre

Jeu surprise de cette fin d'année, Immortals : Fenyx Rising devrait ravir les fans de mythologie grecque mais aussi ceux d'un certain Zelda : Breath of the Wild... puisque quelques séquences de ce trailer rappellent ici vivement le chef d'œuvre de Nintendo sorti en 2017. Reste qu'on peut compter sur Ubisoft (roi des jeux en monde ouvert) pour offrir une expérience différente et qui invitera surtout à prendre de la hauteur, grâce à son héros.

On incarne ainsi Fenyx, un demi-dieu qui sera au centre d'une nouvelle guerre entre divinités et créatures mythiques. Une odyssée que l'on espère aussi prometteuse que son trailer d'annonce le laisse espérer.

Call of the Sea - décembre

Pour les amateurs d'expériences plus étranges et loin des superproductions qui font tout exploser, Call of the Sea s'inscrit dans une expérience narrative singulière. Un jeu à la première personne qui nous emmène dans les années 1930 sur une île mystérieuse du Pacifique Sud. Dans la peau de Norah, on s'engage dans une jungle luxuriante à la recherche de son mari disparu. Un titre à surveiller de près et qui pourrait bien constituer l'une des belles surprises de cette fin d'année.