Avec Legends of Runeterra, Riot Games étend l’univers de League of Legends avec brio

Attendu par une horde de fans de l'univers de League of Legends, le jeu de cartes virtuelles Legends of Runeterra est disponible sur PC, smartphones et tablettes. Un nouveau venu qui s'affiche comme le symbole du développement de la franchise en suivant les pas de World of Warcraft chez Blizzard Entertainment.

Car Riot Games, éditeur de LoL ne s'en cache pas, le succès des jeux signés Blizzard est un modèle à suivre et sur lequel il compte capitaliser afin de péréniser toute une génération de joueurs élevés à son jeu de stratégie compétitif. Lancé en 2009, LoL réunissait encore en 2019 plus de 8 millions de joueurs quotidiennement sur ses serveurs. Et pour cette nouvelle décennie, Riot Games compte étendre cette audience en s'appuyant sur plusieurs jeux dérivés.

Fer de lance de ce mouvement, Legends of Runeterra est à LoL ce que Hearthstone est à WoW : des jeux de carte à collectionner virtuels, dont l'inspiration générale puise ses fondements dans le célèbre Magic The Gathering, créé en 1993.

Après plusieurs mois de phase de test autour d'une version bêta grand public, Legends of Runeterra est donc officiellement disponible et devient par là-même le deuxième jeu créé par Riot en onze ans. Si l'éditeur a pris son temps, il ne déçoit pas pour autant en offrant un jeu de cartes stratégique et addictif qui n'a rien à envier à la concurrence. On plonge ainsi dans le monde de Runeterra, une terre déchirée par la guerre et peuplée de créatures inspirées de l'heroic fantasy.

Pour les néophytes des jeux de cartes de ce type, les règles de Legends of Runeterra suivent le même principe que leurs aînés. De manière générale, sachez qu'il s'agit de piocher des cartes guerriers et créatures depuis sa pioche (deck) et de les poser une par une au tour par tour en fonction des points de mana dont on dispose. Plusieurs cartes spéciales peuvent également booster la force de nos troupes ou piéger l'adversaire.

A cette base, Runeterra va bien sûr soupoudrer quelques règles maison pour que la magie opère. Ainsi, les joueurs s'affrontent à la manière des boxeurs par Rounds, également divisés en tours. Chaque tour ajoute un point de mana et donne l'initiative à un joueur pour attaquer. Toutefois, celui-ci peut obtenir des points lui permettant d'attaquer plusieurs fois. L'idée est alors de construire une stratégie permettant une réaction en chaîne, parfois destructrice, pour réduire à néant les 20 points de vie accordés à son adversaire. Si vous n'avez pas tout compris, pas de panique, le jeu est bien plus accessible qu'on ne le croit de prime abord, d'autant que son modèle freemium permet de s'y essayer gratuitement. Reste que comme tout JCC, les parties peuvent devenir bien plus complexes à haut niveau et c'est tout le sel de ce type de jeu.

De manière générale, sachez que les partie de Legends of Runeterra sont pensées pour être rapides (entre 5 et 10 minutes), à la manière d'Hearthstone. Avec Runeterra, l'héritage stratégique de LoL se faire également sentir, avec une dimension tactique impérative à intégrer : savoir quand riposter et quand bloquer une attaque. Anticiper est donc essentiel. Et, à la manière des Planeswalker de Magic the Gathering, Runeterra met en avant ses héros bien connus de LoL pour venir chambouler le champ de bataille. Leurs pouvoir surpuissant peuvent en effet renverser une partie que l'on croyait perdue.

Au-delà de parties très réussies dans l'ensemble, tout bon JCC implique de se constituer des decks solides pour échaffauder différentes stratégies. Certains seront plus brutaux, d'autres défensives, d'autres miseront sur les pièges ou la magie. Le modèle économique incitant à acheter certains des cartes pour renforcer ses troupes. On découvre également toute la richesse de l'univers de LoL qui trouve ici une nouvelle vision avec de nombreuses illustrations vraiment soignées et inspirées. Si l'héritage de Magic The Gathering et de Hearthstone se fait donc sentir, Legends of Runeterra possède tous les atouts pour devenir un classique du genre, agréable et tout aussi addictif.

Legends of Runeterra, Riot Games, sur PC, smartphones et tablettes (iOS et Android).