Avec Ikoria, Magic The Gathering s’attaque à Godzilla et autres monstres géants

Après avoir revisité les contes de fées et les légendes arthuriennes avec le Trône d'Eldraine en 2019, le jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering part à l'assaut d'un autre mythe, celui des Kaiju, ces fameux monstres géants venus du Japon, dont Godzilla est le fier représentant.

Intitulé Ikoria : La Terre des Béhémoths, ce nouveau set est désormais disponible dans la version numérique du jeu vidéo Magic Arena et dès la mi-mai dans sa version cartes physiques. Et à la première vue de sa direction artistique, Ikoria n'est pas sans rappeler l'imaginaire développé dès les années 1950 autour des fameux Kaiju (littéralement «bêtes mystérieuses» en japonais) et du genre cinématographique qui en découla : le Kaiju Eiga (Cinéma de monstres).

Avec Ikoria, l'univers de Magic ne change pas ses règles, mais redistribue les cartes autour de géants légendaires coexistant avec la race des hommes condamnée à vivre dans une cité fortifiée baptisée Drannith.

Ennemis de l'humanité (qui leur sert régulièrement de repas), les monstres géants vont voir leur destin changer le jour où Lukka, un fier guerrier, établit un lien psychique avec l'une de ces créatures. Banni de la cité, Lukka et son (ses) monstre(s) se lancent alors dans une aventure qui les mènera à rencontrer la planeswalker Vivien Reid, habituée à voyager à travers les différents plans de l'univers de Magic.

Au-delà d'une nouvelle histoire, les joueurs qui s'intéresseront à cette nouvelle édition auront à cœur de reconnaître certaines créatures mythiques, à l'instar de Kalamax, qui n'est pas sans rappeler Godzilla. Parallèlement, Wizards of the Coast, filiale d'Hasbro qui édite les cartes Magic, a d'ailleurs annoncé sa collaboration avec la société de production japonaise Toho Co. LTD, pour inviter les monstres légendaires de la franchise Godzilla à rejoindre le multivers de Magic: The Gathering.

Et les decks de cartes qui en découlent donnent lieux à des parties particulièrement destructrices. Ikoria ajoute également quelques variantes de jeu, avec la possibilité de faire muter ses monstres en cours de partie ou de se lier avec des créatures afin d'en décupler la force et certains atouts, notamment.

Ikoria : La Terre des Béhémoths est déjà disponible sur Magic Arena et à partir du 15 mai en édition physique dans les boutiques.