La télémédecine vétérinaire pour soigner les animaux à distance se développe

Autorisées par un décret de l'Etat depuis le 6 mai dernier, la télémédecine liée aux soins vétérinaires va pouvoir être expérimentée en France pour les 18 prochains mois. Déjà de nombreuses sociétés lancent leur service pour accompagner les maîtres et leurs compagnons.

Si la téléconsultation était en partie mise en avant, celle-ci n'est qu'une partie du sujet puisqu'elle ne permettait pas de réaliser certains actes. Le ministère de l'Agriculture précise ainsi que «la télémédecine recouvre à la fois la téléconsultation, la télésurveillance, la télé-expertise et la télé-assistance médicale vétérinaire».

Ainsi, les animaux domestiques pourront bénéficier d'un accès plus rapide à un vétérinaire et un suivi médical rapproché. Il ne serait par exemple plus obligatoire d'amener un chat diabétique régulièrement chez le vétérinaire si son état de santé ne le justifie pas, un rendez-vous vidéo pouvant pallier un déplacement en clinique. Reste que ce type de médecine à distance ne doit pas empêcher d'amener son animal préféré en cas d'urgence ou de problèmes graves. L'intérêt ici étant d'éviter de saturer les salles d'attente, voire d'être rassuré en cas de doute.

Des applications disponibles

La phase d'expérimentation de 18 mois sera placée sous la houlette du conseil national de l'ordre vétérinaire et les praticiens qui le peuvent sont invités à proposer ce type de service.

Parallèlement, plusieurs acteurs se positionnent déjà. La société Linkyvet propose ainsi de mettre en lien les vétérinaires et les propriétaires d'animaux par le biais d'une application commune. Pour les maîtres, celle-ci peut être utilisée sur leur smartphone via un appel vidéo. Les caméras du mobile permettant au vétérinaire d'examiner l'animal. Parallèlement, la société Nexhome rappelle que «un foyer sur deux possède un animal de compagnie (...) et le budget annuel moyen de santé va de 174 euros pour un chat à 223 euros pour un chien (selon une étude IPSOS 2019)». Cette dernière, qui permettait déjà de la télésurveillance animale, propose également à ses abonnés d'entrer en relation avec un vétérinaire équipé pour les téléconsultations.