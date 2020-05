Minecraft Dungeons : notre test d’un Diablo-like familial

Onze années après son lancement, Minecraft est plus que jamais présent dans l’univers des gamers. Alors que le jeu star de Mojang Studios s’est écoulé à plus de 200 millions d’exemplaires, la franchise se décline avec un nouvel épisode sous-titré Dungeons. Un hack’n slash qui devrait réunir vieux et nouveaux joueurs sous une même bannière, celle de l’aventure.

Ici point de monde à construire, point de blocs à empiler ou de matière première à collecter, on s’équipe d’une épée, d’un arc, on enfile une armure et c’est parti pour une quête qui vise à libérer notre royaume du joug de l’Arch-Illageois, petit tyran devenu un sorcier redouté. Les amateurs d’action-RPG et plus spécialement de Diablo, notamment, retrouveront leurs marques, mais l’ambiance cubique et décalée du titre séduira aussi et surtout les plus jeunes, déjà bien habitués à empiler les cubes et à laisser libre cours à leur imagination sur la version originale du jeu.

Ce Minecraft Dungeons mise donc sur une prise en main simple et rapide pour fédérer les joueurs de tous âges, d'autant que son interface est pensée pour les parties multijoueurs. Car s'il reste possible de s'aventurer seul dans ce monde hostile afin de faire évoluer son personnage et de personnaliser son équipement et ses armes, c'est bien lorsqu'on invite un ou trois joueurs supplémentaires en local ou en ligne que le titre se révèle plus intéressant à partager.

Chacun dispose alors de son héros et l'on peut alors enchaîner l'ensemble des missions proposées en se prêtant main forte. Si les premières campagnes se révèlent assez aisées, le niveau de difficulté monte rapidement et il conviendra alors de prendre son temps pour gagner de l'expérience et renforcer son équipement, seules clés de la réussite en cas d'échecs multiples. Les hordes d'ennemis qui arrivent souvent par vagues peuvent s'avérer très compliquées à gérer et parfois décourageantes. Toutefois, le titre est habilement dosé pour ne pas se révéler trop punitif.

Au chapitre des doléances, les habitués de Minecraft pourraient regretter de ne jamais pouvoir interagir avec l'environnement, ne serait-ce que pour découvrir des secrets bien cachés dans les décors ou pour construire par exemple un escalier pour atteindre un trésor. Ce genre de petits détails auraient été bienvenus dans ce type de jeu où la création est le maître-mot. Reste que ce Minecraft Dungeons n'entend pas concurrencer l'original, mais venir en complément de son expérience. Son ambition est donc de distraire et d'offrir une aventure familiale et pourquoi pas mettre un pied dans les hack'n slash et les dungeons crawlers, avant de se lancer dans les références que sont Diablo ou Children of Morta notamment.

Minecraft Dungeons, Microsoft, sur Xbox One, PC, PS4 et Switch.

