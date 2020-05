Une lampe UV portable tueuse de coronavirus

Une technologie très sérieuse, qui a déjà fait ses preuves dans le milieu hospitalier, pourrait bientôt compléter la panoplie du personnel chargé du nettoyage des bureaux. La société française Bio-UV Group vient de commercialiser cette semaine une lampe UV baptisée Bio-Scan capable d'éliminer en quelques secondes virus et bactéries.

Basée sur la projection lumineuse d'UV de type C, cette lampe portable peut être passée au dessus de différentes surfaces pour exterminer d'un geste les micros-organismes, et notamment le fameux SARS-CoV-2, plus connu sous le nom de coronavirus. L'idée est principalement de proposer une solution plus respectueuse de l'environnement, en évitant d'utiliser des lingettes et des produits désinfectants s'appuyant sur le chlore, l'alcool ou encore les formaldéhydes, qui peuvent être dangereux pour la santé comme pour la planète.

Une technologie plus respectueuse de l'environnement

Cette lampe made in France, qui peut être manipulée par tous, a obtenu les attestations nécessaires à sa commercialisation «par le laboratoire Biofaq (Groupe Carso) leader européen des prestations analytiques environnementales et agroalimentaires et par C4 Diagnostics, biotech française spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses», précise la société Bio-UV Group dans un communiqué. L'objet est capable d'éliminer 99,99 % des virus, dont le coronavirus, et 99,999 % des bactéries. La lampe ne génère aucun n'effet secondaire mais nécessite toutefois d'être manipulée avec des gants et des lunettes de protection.

Outre les bureaux, les ordinateurs et leurs claviers, ses concepteurs soulignent que cette technologie peut également servir à désinfecter des sièges dans les salles d'attente par exemple, les espaces médicaux, mais aussi tous types d'espaces intérieurs. Réservé aux professionnels, l'objet est vendu 1.300 euros HT et la société Bio-UV affirme enregistrer un nombre de commandes record.

Retrouvez toute l'actualité sur le coronavirus ICI.