Juneteenth : Snapchat présente ses excuses pour un filtre controversé

Snapchat a présenté ses excuses vendredi pour avoir proposé à ses utilisateurs américains un filtre controversé à l’occasion du «Juneteenth», journée qui commémore la fin de l’esclavage aux Etats-Unis.

Le réseau social mettait à disposition un filtre qui incitait les utilisateurs à sourire pour «briser les chaînes», avec un drapeau panafricain approximatif en toile de fond.

Un filtre qui en ce jour symbolique pour les Afro-Américains a suscité la polémique, les internautes reprochant à Snapchat sa méconnaissance de l’importance du Juneteenth et son «insensibilité» et y voyant l'illustration du manque de diversité de son effectif.

aaaand this is what happens when you don’t have any black people on the product design team. As a Snap alumni, this is extremely embarrassing. It doesn’t have to be this hard - how about an AR experience to inform your 229 million daily active users what Juneteenth is? @Snapchat https://t.co/XmVioMcj8B

— (@whoopthis) June 19, 2020