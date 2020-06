Instagram lance Reels et s’inspire de TikTok

Face à la montée en puissance de TikTok, Instagram s'arme d'une nouvelle fonctionnalité avec Reels. Le réseau social lance une phase de test en France avec cette option qui permet d'éditer de courtes vidéos créatives.

Et si les fameuses Stories et IG.TV sont déjà présentes pour ça sur Instagram, Reels entend compléter cette expérience en promettant de partager mondialement ses créations qui ne dépassent pas les 15 secondes. Une idée très largement inspirée de TikTok, le fameux réseau social chinois, qui fait trembler les américains Facebook et Snapchat. Celui-ci rassemble déjà près d'un milliard de membres, seulement quatre ans après sa création.

Concrètement, Reels invite à se rendre dans les stories (en haut à gauche de l'écran) et à glisser sur la gauche pour accéder à cette nouvelle option. S'ouvre alors une interface plus créative. Il est tout d'abord possible d'enregistrer du son et d'ajouter des musiques, de régler la vitesse de la vitesse, voire d'utiliser un timer afin de se mettre en conditions avant que l'enregistrement ne se lance. Plusieurs outils créatifs (filtres...) sont également proposés.

Trouver les stars de demain ?

Surtout, il est possible de partager ses créations directement sur le fil d'actualité, contrairement aux stories éphémères. Les créations Reels peuvent être partagées pour les rendre visibles à l'ensemble de la communauté Instagram ou bien réservées à ses amis.

A noter que les comptes publics des Instagramers permettront de visionner leurs vidéos, via l'onglet Explorer. L'idée étant de s'offrir en spectacle et pourquoi pas d'être repéré pour son talent, à l'instar de Diamond Platnumz, dont les vidéo TikTok sont devenues virales avant de devenir le premier chanteur d’Afrique subsaharienne à atteindre un milliard de vues sur YouTube.

