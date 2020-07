Une vidéo de gâteaux en trompe-l’œil rend fous les internautes sur Twitter

C'est une vidéo qui fait beaucoup réagir sur Twitter. Partagée par le compte culinaire Tasty, on y voit des gâteaux en trompe-l’œil, qui au premier abord ressemblent à des objets du quotidien (savon, plante, rouleau de papier toilette, chaussures Crocs...). De quoi rendre fous les internautes.

Tout au long de la vidéo, longue de près de 4 minutes, ces gâteaux hyper-réalistes en forme d'objets sont découpés avec un long couteau, dévoilant leur cœur moelleux.

These Are All Cakes pic.twitter.com/ejArkJHaid — Tasty (@tasty) July 8, 2020

Avec humour, certains twittos ont détourné la séquence, avec de vrais objets.

Pls advise, it’s not working for me. pic.twitter.com/wd61wCeUGT — Mike Kelton (@mikekelton) July 9, 2020

Fortement perturbés par cette vidéo, des internautes ont ironiquement fait part de leurs questions existentielles sur Twitter ou développé leur petite théorie.

Me questioning whether I am human or cake pic.twitter.com/Xu06InXxdq — Kelsey (@notorious_KRG) July 12, 2020

«Moi me demandant si je suis un humain ou un gâteau»

Depuis que j'ai vu cette vidéo je me demande quelle objets autour de moi sont secrètement des gâteaux. Comment être sûre que vous n'êtes PAS des gâteaux, vous qui me lisez ? Ma vie est devenue un livre de recette de Philip K. Dick. https://t.co/ZI15iA6hJp — Daisy Nibée (@GoldfishFight) July 10, 2020

a magic knife that turns anything it touches into a cake — Álex, Caesar Expert (@caesartendency) July 8, 2020

«Un couteau magique qui transforme tout ce qu'il touche en gâteau»

Ces trompe-l’œil ont surtout été l'occasion pour les twittos de lancer un concours de la meilleure vanne sur le sujet, avec pour résultat quelques perles.

Help arrives, but they are also cake — Joseph Dowland (@Arad1el) July 9, 2020

«Vous essayez d'appeler à l'aide mais le téléphone est un gâteau»

«Les secours arrivent, mais ce sont aussi des gâteaux»

«Attends, tout cela est un gâteau ?

- Ça l'a toujours été»

The year is 2030. Bakery art is so realistic, literally anything could be cake. The uncertainty has gripped the world in fear. I go to hug my wife for comfort. She is cake. — MehGyver (@TheAndrewNadeau) July 9, 2020

«Nous sommes en 2030. L'art de la boulangerie est tellement réaliste que tout peut être du gâteau. L'incertitude a plongé le monde dans la peur. Je vais embrasser ma femme pour trouver du réconfort. Elle est un gâteau.»