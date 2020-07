Instagram offrirait des centaines de milliers de dollars pour débaucher des stars de TikTok

Entre Instagram et TikTok, la guerre est déclarée. Selon le Wall Street Journal, le premier proposerait des centaines de milliers de dollars à des stars du second pour qu'ils produisent des vidéos sur son nouveau service, baptisé Reels et largement inspiré de TikTok.

Les influenceurs s'engageraient alors à publier leur vidéos d'abord sur Reels, puis sur TikTok. Avec un plus gros chèque à la clé s'ils acceptent de publier leurs vidéos exclusivement sur Reels, une nouveau format lancé par Instagram donnant la possibilité aux utilisateurs de poster des vidéos de 15 secondes maximum accompagnées de filtres, de musique et d'effets en tous genres.

Pour convaincre les stars de TikTok, Instagram leur proposerait même de financer la production de leurs vidéos, en échange de la signature d'accords de non-divulgation. Le Wall Street Journal ne précise pas quels influenceurs ont déjà été approchés. Il est possible qu'il y ait parmi eux des Français, Reels ayant déjà été lancé dans l'Hexagone, mais aussi en Allemagne, au Brésil et en Inde, avant un déploiement aux Etats-Unis prévu début août.

«Nous avons une longue histoire de collaboration avec les étoiles montantes des réseaux sociaux et travaillons à les faire briller sur Instagram», a réagi un porte-parole de Facebook (popriétaire d'Instagram, NDLR) à Forbes, semblant vouloir botter en touche.

Pour se protéger de la nouvelle concurrence de Reels - et conserver ses talents -, TikTok avait déjà annoncé la semaine dernière le lancement d'un fonds de 200 millions de dollars (170 millions d'euros) destiné à aider les créateurs de contenus américains. Preuve que la bataille est lancée entre les réseaux sociaux chinois et américain, le PDG de TikTok Kevin Mayer s'est payé Facebook dans un post de blog ce mercredi, accusant le groupe de Mark Zuckerberg de lancer «une autre copie» de TikTok, après «l'échec rapide d'une autre imitation, Lasso», une application très semblable à TikTok lancée en novembre 2018, qui vient de fermer.

TikTok menacée d'interdiction aux Etats-Unis

Le dirigeant américain a également reproché à Facebook «des attaques malveillantes (...) déguisées en patriotisme et destinées à mettre fin à (la) présence (de TikTok) aux Etats-Unis». Une référence aux propos de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain mercredi - dont le discours d'ouverture a été publié dès mardi. Auditionné aux côtés des patrons d'Apple, Amazon et Alphabet (la maison-mère de Google), il a déclaré que Facebook était «une entreprise fièrement américaine», qui «partage des valeurs (démocratie, concurrence, inclusion, libre expression) sur lesquelles l'économie américaine a été bâtie».

Accusée d'entretenir des liens avec le régime chinois, l'application TikTok, très populaire chez les jeunes et qui compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, est sous le feu des critiques aux Etats-Unis, Donald Trump menaçant même de l'interdire. Une recommandation sur le sort du réseau social, propriété du groupe chinois ByteDance, sera faite «cette semaine» au président américain, a affirmé mercredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.