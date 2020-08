Le Youtubeur français Maxence Cappelle, «e-dison», est mort à 28 ans

L'ensemble de ses vidéos cumulaient des dizaines de millions de vues. Père de deux petites filles, le Youtubeur français Maxence Cappelle connu sous le nom d'«e-dison», est mort le 28 juillet à 28 ans.

En trois ans sur la célèbre plate-forme de vidéos, il avait réussi à fédérer environ 736.000 followers. Sa chaîne est toujours disponible. Originaire de Fournes-en-Weppes, commune du Nord, «e-dison» aimait plus que tout les innovations en tout genre et n'hésitait pas se mettre en scène pour tester gadgets ou objets plus surprenants les uns que les autres.

Parmi ses expériences les plus insolites, on peut ainsi citer le tir à l'arc avec des flèches enflammées, le test d'un gadget anti-noyade ou encore celui de la colle la plus forte au monde.

En peu de temps, il avait su imprimer son style basé sur la bonne humeur et la décontraction. Il a été inhumé samedi 1er août. On ignore les raisons de sa disparition. Sur Twitter et sa chaîne YouTube, les messages d'internautes se succèdent pour lui rendre un dernier hommage.

3 lignes de réponse, mais elles débordent de gentillesse. Repose en paix #edison pic.twitter.com/MgEG8zu8so — patelli (@patelliRL) August 3, 2020

Merci #Edison au moin tu ma rendu heureux avant que tu parte mais mtn je suis malheureux d’apprendre cette nouvelle mes condoléances à sa famille courage à tous et surtout n’oubliez pas vous derrière votre écran que rien n’est prévisible faut tjr se méfier de tout pic.twitter.com/qRSoZTX9mF — fan de croutons (@FCroutons) August 3, 2020

#Edison , Ange et génie parti trop tôt ...Je suis sous le choc je n'arrive pas à y croire ... Cause : Suicide ( apparemment )



Sa femme l'aurait quitté et il n'aurai pas encaisser ... Repose en PAIX pic.twitter.com/qIarTXP2PT — August 3, 2020