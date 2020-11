Voici les 10 stars les mieux payées sur Instagram

En dehors de leurs activités professionnelles, les personnalités ont compris qu'Instagram pouvait aussi être une source de revenus. Voici les 10 stars qui ont remporté le jackpot ces derniers mois, selon le classement de la firme britannique Hopper HQ. Les sommes affichées entre parenthèse correspondent au montant gagné pour chaque publication.

Neymar da Silva Santos Junior (704.000 $ - 623.600 €)

Le footballeur brésilien et star du PSG, qui compte 139 millions d’abonnés, ne manque jamais une occasion de prendre la pose et de promouvoir les produits de certaines marques comme les canettes de la célèbre boisson Redbull ou les sneakers Nike.

Taylor Swift (722.000 $ - 639.000 €)

La chanteuse de country pop américaine est très active sur ce réseau social, multipliant les selfies pour parler de sa passion pour ses chats, la mode, la musique, sans oublier ses fans et ses engagements politiques.

Justin Bieber (747.000 $ - 662.000 €)

Le chanteur canadien adore se mettre en scène avec sa chérie Hailey Baldwin. Et son addiction à Instagram remonte à 2011. Aujourd’hui, Justin Bieber est suivi par 140 millions d’abonnés. Et ça rapporte.

Beyoncé Knowles (770.000 $ - 682.000 €)

Au-delà de régner sur l'empire de la musique avec son mari, le rappeur Jay Z, Queen B. est une redoutable femme d'affaires qui contrôle son image et celle de ses proches d'une main de fer. Beyoncé publie, entre autres, des photos d'elle portant les vêtements de sa propre marque Ivy Park, créée en collaboration avec Adidas.

Selena Gomez (848.000 $ - 751.000 €)

Plus de 182 millions d'abonnés suivent l'ex de Justin Bieber. De quoi intéresser les marques comme Puma ou les sacs Coach pour lesquelles Selena Gomez collabore depuis plusieurs mois. L'interprète de «Back to you» a également utilisé Instagram pour faire la pub de sa marque de beauté, Rare Beauty, en exclusivité chez Sephora.

Ariane Grande (853.000 $ - 755.000 €)

Encore une autre star de la pop qui figure dans ce top 10 des personnalités les mieux rémunérées sur Instagram. Ariane Grande enregistre pas moins de 193 millions de fans. Et elle les comble en postant régulièrement un nombre incroyable de selfie... avec ou sans faux-cils.

Kim Kardashian (858.000 $ - 760.000 €)

Quand elle ne pose pas avec son mari, le rappeur Kanye West - qui se rêve président des Etats-Unis - et ses quatre enfants, la femme d'affaires bimbo devenue milliardaire, s'affiche dans un look glamour et sexy pour présenter tous les produits qui composent sa ligne de maquillage baptisée «KKW Beauty».

Cristiano Ronaldo (889.000 $ - 787.000 €)

Il est le sportif qui gagne le plus d'argent sur Instagram. La star portugaise de la Juventus Turin et quintuple ballon d'or empoche plus de 785.000 euros par post. Pour assurer ses partenariats, il publie dès que possible des infos concernant la nouvelle collection Nike, les compléments alimentaires Herbalife, ou encore les shampooings antipelliculaire de la marque Clear.

Kylie Jenner (986.000 $ - 873.000 €)

Elle a longtemps occupé la première place du classement. Mais la star de télé-réalité et influenceuse vient de redescendre à la deuxième place après un K.O qui ne devrait pas la terrasser.

Kylie Jenner a prouvé qu'elle ne manquait pas de ressources, et va multiplier les interventions sur Instagram pour récupérer son statut de numéro un.

Dwayne Johnson (1.015.000 $ - 898.695 €)

L'ancien catcheur et acteur de la franchise «Jumanji» ou «Fast and Furious» est le champion toutes catégories réunissant 189 millions d'abonnés. Sur son compte, outre des vidéos de ses entraînements musclés à la salle de sport, on retrouve notamment de la pub pour sa propre marque de Tequila, Teramana. «The Rock» fait trembler la toile.

