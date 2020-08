Nintendo pourrait lancer une Switch Pro 4K en 2021

La Switch pourrait s'offrir un lifting et profiter d'un bon coup de boost côté puissance en 2021. C'est ce qu'annonce Bloomberg ce mardi 25 août, en avançant que Nintendo se prépare à lancer une Switch de 2e génération, l'idée étant de résister à la commercialisation prochaine des PS5 et Xbox Series X.

Selon le journaliste Takashi Mochizuki, la firme de Kyoto ambitionne de muscler sa console que d'aucun appelle déjà la Switch Pro sur le Web. La nouvelle machine serait d'abord capable d'afficher des jeux en 4K, contre du 720p voire du 1080p dans certains cas pour la machine actuelle sortie en mars 2017.

Cette future console devrait être commercialisée dès l'an prochain, croit savoir Bloomberg, en expliquant que plusieurs jeux optimisés pour ce support devraient accompagner sa sortie. Cette information expliquerait d'ailleurs pourquoi Nintendo aurait sorti relativement peu de jeux cette année, les plus gros projets se devant d'accompagner la future Switch.

Des résultats financiers sans précédent

En outre, une autre raison est avancée, puisque la production de la console ne pourrait pas entrer en chantier avant 2021 en raison des problèmes de délais liés à la crise sanitaire mondiale. Une crise qui n'a d'ailleurs pas vraiment impacté le secteur du jeu vidéo qui réalise des chiffres sans précédent. Nintendo, lui-même, a battu presque tous ses records, comme l'explique le journaliste Oscar Lemaire sur Twitter.

Tous les résultats de Nintendo explosent par rapport à l’an dernier. Le chiffres d’affaires a doublé. Plus d’un milliard d’euros de bénéfice rien que sur le trimestre. Le bénéfice net multiplié par six. pic.twitter.com/w51vsnECfF — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) August 6, 2020

Les résultats du premier trimestre de son exercice fiscal 2021, du 1er avril au 30 juin 2020, soulignent un chiffre d'affaires de plus de 2,87 milliards d'euros, en hausse de 108,1 % par rapport au printemps 2020. Grand gagnant du confinement mondial, le jeu Animal Crossing : New Horizons a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Depuis mars 2017, Nintendo a également écoulé plus de 61 millions de Switch et de Switch Lite.

La lancement prochain d'une nouvelle version de la Switch n'est pas surprenant et s'inscrit dans la politique habituelle de Nintendo de renouveler régulièrement ses machines. On se souvient notamment des 3DS et de la New 3DS (plus puissante), ainsi que les différentes versions des Game Boy (Color et Light).