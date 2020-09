Galaxy Z Fold 2 : Samsung présente un smartphone pliable séduisant

Dévoilé le 5 août dernier, le Galaxy Z Fold 2 est aujourd'hui la star de son propre show lors d'une keynote menée par Samsung. La marque coréenne revoit ici sa copie en matière de smartphone à écran pliable, avec une évolution séduisante côté design.

Après de nombreuses critiques concernant le Galaxy Fold sorti en 2019 -malgré une innovation majeure-, Samsung révèle un nouveau mobile optimisé notamment sur le plan de sa solidité. L'objet sera commercialisé le 18 septembre en France au prix de 2020 euros (clin d'œil à son année de production).

Le premier changement est à noter sur l'écran en façade. Toujours présent, il n'est plus réduit à une petite surface. Ce dernier couvre ainsi une diagonale de 6,2 pouces, contre 4,6 pour le précédent Fold, comme on peut le voir ci-dessous. L'idée étant d'offrir un excellent confort de lecture et de visionnage des vidéos, même sans avoir avoir à ouvrir le téléphone.

Une fois déplié l'écran central atteint la taille de 7,6 pouces. Le système d'ouverture et la charnière ont été revus et sont plus solides, promet Samsung qui a renforcé plusieurs pièces mécaniques. Samsung promet d'ailleurs de veiller à la transition immédiate des informations visibles sur l'écran en façade, vers l'écran intérieur. Il est donc possible de commencer à regarder une vidéo sur le petit écran et la poursuivre d'un seul geste en mode XXL.

Les interactions ont également été revues entre mode écran déplié. Comme on peut le voir ci-dessus, il est possible séparer les deux écrans pour du multitâche. On peut notamment visionner une vidéo et la commenter avec l'autre partie de l'écran qui peut faire office de clavier par exemple. De ce point de vue, Samsung assure proposer des applications optimisées avec Google et Microsoft pour le multitâche et une utilisation mieux pensée de l'écran flexible.

On remarquera également que la dalle pliable de 7,6 pouces s'offre des bordures plus fines et intègre un poinçon pour un appareil photo à selfie plus discret.

A l'arrière, de ce mobile de nouvelle génération on retrouve un module photo doté de trois capteurs de 12 Mpixels chacun, dont un ultra grand angle. De ce point de vue, le Z Fold 2 n'est pas à la pointe contrairement au récent Galaxy Note 20 Ultra, l'autre fleuron de la marque.