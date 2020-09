Coronavirus : bientôt une carte du Covid-19 sur Google Maps ?

Et si Google Maps permettait de voir d'un coup d'œil les zones où le coronavirus est le plus présent avant d'organiser vos déplacements ? Voici le projet qui serait en cours au sein du groupe américain, qui se préparerait à partager une nouvelle fonction en ce sens.

La firme de Mountain View entendrait livrer une cartographie de l'épidemie en temps réel, afin de suivre son évolution et de préparer un voyage, notamment. Si ce projet n'a pas encore été officialisé par Google, Jane Manchun Wong, une spécialiste en programmation, affirme sur Twitter qu'il serait en préparation et pourrait voir le jour dans les prochaines semaines ou mois.

Google Maps is working on COVID-19 map





(idk if it’s new) pic.twitter.com/qqPUfmn5pN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 4, 2020

Captures d'écrans à l'appui, on découvre alors une carte interactive, fondée sur diverses sources, afin de croiser ses informations, l'idée étant de se baser sur des statistiques mesurant le nombre de cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours glissants. Chaque Etat américain serait ainsi répertorié, mais le vieux continent, qui nous intéresse, serait lui aussi intégré à cette nouvelle fonctionnalité. Jane Manchun Wong précise que des données précisant si l'épidémie évolue à la hausse ou à la baisse seraient aussi disponibles.

En précisant le nombre de cas de personnes touchées par la maladie, Google Maps entend ajouter un niveau supplémentaire d'information pour organiser nos déplacements. L'idée étant de se renseigner avant de réserver un hôtel et de prendre l'avion par exemple. Reste que le niveau d'information est encore parcellaire, puisque chaque ville et région d'un même pays n'est pas touché de la même manière. Il serait donc plus opportun pour un touriste étranger de savoir vers quel endroit il peut s'orienter avant de partir.