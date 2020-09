Etats-Unis : la douane se félicite d'avoir saisi de faux AirPods, il s'agissait de vrais OnePlus Buds

Voilà une saisie que les douaniers new-yorkais peuvent ranger dans la catégorie «bourdes». Ces derniers se sont vantés sur Twitter d'avoir bloqué une livraison en provenance de Chine comportant plus de 2.000 «faux AirPods», les fameux écouteurs sans fil d'Apple. Mais il s'agissait en réalité de produits officiels de la marque OnePlus.

Sur leur compte officiel, les douaniers expliquent ce lundi avoir mis la main sur l'équivalent de 398.000 dollars (environ 336.000 euros) de marchandises «contrefaites», à l'aéroport J.-F.-Kennedy de New York. «L'interception de ces écouteurs contrefaits est le reflet direct de la vigilance et de l'engagement au succès de la mission par nos agents du CBP au quotidien», se félicite même Troy Miller, directeur des opérations de terrain à la CBP (Custom Border and Protection).

THAT'S NOT AN —





CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.





Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020