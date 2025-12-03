Noël 2025 : les meilleurs cadeaux pour les fans de High-Tech

La Tech est un formidable réservoir à idées cadeaux pour les fêtes. Voici les objets qui nous ont tapé dans l'œil ces dernières semaines.

Smartphone pixel 10 Pro

Le dernier né de la famile Pixel se montre particulièrement convaincant en matière d'expérience utilisateur. Elle a été travaillée en profondeur, avec un recours massif à l'intelligence artificielle de Google, Gemini. Un photophone de très haut niveau.

Smartphone Pixel 10 Pro, Google, à partir de 1.099 €

Chargeur de voyage Mophie

Avec ses couleurs acidulées, ce chargeur Mophie dédié aux iPhones ne passe pas inaperçu. Il est également techniquement à la page avec sa certification Qi2 et sa compatibilité MagSafe, ce qui signifie que les devices s'enclenchent magnétiquement à sa surface. Capable de fournir jusqu'à 15 W à un iPhone, il se plie très facilement et prend très peu de place.

Chargeur de voyage Mophie, 169,95 €

Chauffage électrique intérieur Dreo

Immédiatement efficace, ce chauffage d'appoint Dreo se montre idéal pour le télétravail et surprend à la fois par sa puissance et par son silence de fonctionnement.

Chauffage électrique intérieur, Dreo, 109,99 €

Appareil photo Canon EOS R6 Mark III

Pour atteindre le niveau expert en photo, un boîtier hybride comme le Canon EOS R6 Mark III peut faire la différence. Avec un capteur de 32,5 millions de pixels, une prise de vue en continu de 40 images par seconde et un suivi intelligent de l'autofocus, vous pourrez donner libre court à votre créativité.

Appareil photo EOS R6 Mark III, Canon, 2.899 € pour le boîtier seul, 3.299,99 € pour le pack boîtier + objectif RF 24-105mm

Apple iPhone 14 reconditionné

Pas besoin de casser son PEL pour acheter l'iPhone le plus récent si l'on veut rejoindre la grande famille Apple. L'iPhone 14, sorti en 2022 et aux performances toujours très honorables, est ainsi disponible en version reconditionné et dans un superbe état - pour environ 400 euros - chez le spécialiste Backmarket.

iPhone 14 reconditionné, Apple, à partir de 400 € environ chez Backmarket

Rasoir compact Panasonic

Format compact, design minimaliste et lames de qualité japonaise font de ce rasoir électrique Panasonic le compagnon idéal des voyageurs élégants et pressés.

Rasoir compact ES-CM3, Panasonic, 129,99 €

Smartphone Honor 400

Avec son appareil photo soutenu par l'IA de 200 Mpx, taillé pour saisir les meilleurs moments de Noël sans effort, l'Honor 400 est un smartphone de choix, richement équipé, à un prix abordable.

Smartphone Honor 400, 399,90 €

Enceinte connectée Marshall Acton III

Le spécialiste du son Marshall décline son identité rebelle dans de très belles enceintes connectées, au look ravageur. C'est le cas de l'Acton III, disponible en deux coloris, qui fleure bon le rock des années 1970.

Enceinte Acton III, Marshall, 299 €

Vidéoprojecteur Valerion Stream

Valerion frappe fort avec un vidéoprojecteur laser au look original. Le StreamMaster Plus 2 ne fait pas dans le détail et séduit aussi grâce à ses performances techniques extrrêmement solides, surtout à ce niveau de tarif.

Vidéoprojecteur StreamMaster Plus 2, Valerion, 1.499 €

Smartphone Realme GT 8 Pro édition limitée Aston martin F1

La dernière collab de Realme avec l'écurie de F1 Aston Martin Aramco, pour la sortie du GT8 Pro, leur tout nouveau smartphone premium, a de quoi impressionner. De l'emballage jusqu'au plus petit accessoire, le souci du détail est extrême et les fous de tech seront aux anges.

Smartphone GT 8 Pro édition limitée Aston Martin Aramco F1, Realme, 1.199,99 €

Imprimante Canon Zoemini 2 édition Zootopie 2

Une imprimante miniature, sans batterie et sans encre, idéale pour imprimer les plus beaux clichés stockés dans votre smartphone. On aime aussi sa housse de rangement très mignonne.

Imprimante Zoemini 2 édition Zootopie 2, Canon, 129,99 €

Caméra Reolink Elite

La Caméra Elite de Reolink, avec ses deux objectifs fixes proposant chacun une vision à 180°, est l'accessoire parfait pour avoir toujours un œil sur votre extérieur.

Caméra Elite, Reolink, 229,99 €

Enceinte EcHO Show 11

Amazon améliore encore son enceinte connectée Echo Show. Désormais dotée d'un grand écran de 11 pouces, elle devient le compagnon indispensable de toutes vos activités dans chaque pièce de la maison.

Enceinte + écran Echo Show 11, Amazon, 239,99 €

Airfryer Cosori Turbo Tower Pro

Il y a énormément des modèles de airfryers sur le marché, mais Cosori frappe juste avec son Turbo Tower Pro à deux étages.

Facile à prendre en main, il vous permettra de cuisiner en grande quantité dans un espace réduit, ce qui n'est pas la moindre de ses qualités.

Airfryer Turbo Tower Pro, Cosori, 239,99 €

Appareil photo Instax mini

Ce petit appareil imprime ses photos de manière instantanée sur une pellicule de la taille d'une carte bancaire.

Un compagnon idéal pour garder en quelques clics un souvenir de vos soirées entre potes.

Appareil photo Mini Liplay, Instax, 169,99 €