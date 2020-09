Apple Fitness+ : c’est quoi et comment ça marche ?

C'était l'une des annonces de la keynote Apple de ce mardi 15 septembre. Fitness+ est donc la nouvelle offre de la firme à la pomme pour accompagner les sportifs avec un programme sur mesure.

Une expérience spécialement conçue pour les porteurs de l'Apple Watch et qui fonctionnera de paire avec une application vidéo pour suivre en temps réel des cours dédiés.

Concrètement, Fitness+ repose sur une formule d'abonnement à 9,99 dollars par mois et 79,99 euros par an. L'idée est d'accéder à des cours donnés par des coachs professionnels. Ces derniers proposeront des programmes adaptés aux clients, avec des exercices renouvelés quotidiennement.

Des coachs venus de tous horizons

«Chaque coach organise sa séance autour d’un récit basé sur son propre parcours, si inspirant que l’on en oublie l’écran. Les coachs de Fitness+ viennent d’horizons divers. Ils sont athlètes professionnels, yogis, coachs personnels, experts en arts martiaux, coachs de santé, gymnastes, stars de l’Ironman, marathoniens, fondateurs de club de fitness», explique Apple. Plusieurs disciplines sont déjà annoncées : vélo, tapis de course, rameur, entraînement à haute intensité (HIIT), entraînement de force, yoga, danse, gainage, retour au calme.

Un programme Absolute beginner (débutant total) est également prévu pour les personnes n'ayant jamais suivi ce type de cours ou de programmes sportifs.

Côté technologie, il faudra donc se munir de sa Watch et la coupler avec l'appli Forme. Une fois que l'abonnement est souscrit et que les cours sont accessibles, la vidéo diffusée se synchronisera avec votre Watch pour détecter vos premiers mouvements et s'assurer de vous accompagner à votre rythme. Les statistiques de l'Apple Watch s'afficheront également à l'écran (calories brûlées, distance, rythme cardiaque...) afin de se rendre compte en temps réel de ses données de santé, sans avoir à regarder sa montre durant l'effort.

Disponible en France l'an prochain ?

Apple France annonce toutefois que ce service ne sera pas disponible chez nous d'ici à la fin de l'année, puisqu'il visera dans un premier temps plusieurs pays anglo-saxons. Reste qu'il n'est pas exclu de le voir arriver dans nos contrées dans le courant de l'année prochaine.