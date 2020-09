Among Us : 5 conseils pour gagner

Sorti en 2018, Among Us connait depuis la fin de l'été un regain d'intérêt sans précédent chez les amateurs de jeux vidéo. Un phénomène qui fédère près de 400.000 joueurs simultanément chaque jour depuis la mi-septembre pour sa seule version PC. Voici nos conseils si vous débutez.

Pour les non-initiés, il convient d'expliquer en quoi consiste Among Us. Le jeu d'InnerSloth est d'abord un titre multijoueur en ligne disponible sur PC Windows, iOS et Android. Ainsi quatre à dix joueurs peuvent se retrouver sur une même partie de ce jeu social qui n'est pas sans rappeler le fameux jeu de société des Loups-Garous de Tiercelieux.

Réunis dans un vaisseau spatial, tous vont devoir unir leurs efforts pour réaliser un certain nombre de missions. Toutefois, un ou deux d'entre-eux sont des traîtres et auront pour but d'assassiner tout l'équipage et/ou de saboter le vaisseau. Le but des innocents est alors de les démasquer pour survivre. Fort heureusement, plusieurs éléments vont permettre de mieux connaître l'équipage, notamment par des phases de discussions. Des votes suivent et des têtes peuvent tomber.

surveillez l'équipage

Le jeu propose d'utiliser différents outils pour surveiller le vaisseau et les membres de l'équipage. Et mieux vaut savoir les utiliser à bon escient. N'oubliez jamais que si vous êtes innoncent votre survie dépend aussi du succès de vos missions.

Il faut donc savoir consacrer une partie de votre temps à l'espionnage dans Among Us. Premièrement, vous pouvez vous rendre dans la salle de sécurité pour accéder aux écrans des quatre caméras de vidéosurveillance disponibles. Il est toutefois important de savoir que les caméras ne sont pas invisibles pour celles et ceux qui seront dans les pièces où elles se trouvent. Dès qu'une caméra filme, une lumière rouge clignote dessus. Les imposteurs peuvent donc la repérer et se tenir à carreau avant de continuer leur sabotage.

Repérez également les portes et fenêtres en verre, car il est possible de voir au travers lorsqu'on s'approche afin d'observer la pièce voisine. Là encore, gardez l'œil sur les comportements suspects.

Il existe également une autre salle importante à visiter : la salle ADMIN. Ici, un écran permet de savoir où se trouvent les autres joueurs dans le vaisseau. Reste que des détails peuvent être intéressants à repérer. Par exemple, un joueur qui joue le rôle d'un imposteur pourra se déplacer dans les conduits d'aération pour se rendre rapidement d'un bout à l'autre du vaisseau. Si vous voyez un mouvement anormal, c'est que le quelque chose cloche chez ce joueur.

Notez les va-et-vient

Au-delà de l'activité de surveillance, vous allez être amené à poursuivre différentes tâches à travers le vaisseau et par conséquent à croiser les autres joueurs. Un point qui n'est pas anodin puisque lors des sessions de discussion vous allez pouvoir questionner les gens sur ce point et si un cadavre est découvert dans une pièce où vous avez vu passer un individu auparavant, celui-ci peut devenir le suspect n°1 qu'il va falloir cuisiner. Mais attention à ne pas accuser quelqu'un à la légère, puisqu'une erreur de jugement provoquera votre élimination.

Restez groupé (si possible)

Ce conseil vaut principalement pour les parties entre six et dix joueurs. Pour tuer ou saboter, un imposteur doit souvent tout faire pour se retrouver seul et échapper aux témoins oculaires. Si vous êtes un innocent, tâchez de toujours vous déplacer avec deux ou trois joueurs dans les différentes parties du vaisseau. En agissant en troupeau, le loup aura toujours plus de mal à cueillir une victime.

En cas de sabotage agissez aussi en groupe. Dès qu'un élément du vaisseau a été saboté, il faut impérativement aller réparer les dégats. C'est souvent un bon moyen pour l'imposteur d'attirer une victime avec lui, d'autant qu'un assassin doit souvent se joindre à l'équipe de réparation s'il ne veut pas être démasqué. Aventurez-vous donc à trois au moins sur les lieux du sabotage, cela augmente alors les chances de rester protéger.

Vérifiez la durée des missions

Un autre point sensible doit attirer votre attention : la durée des missions. Durant toute la partie, Among Us invite les différents joueurs à réaliser des petites missions. Si certaines ne sont pas obligatoires, il conviendra d'en faire un maximum. D'autant que si tout est fait correctement la partie peut être gagnée par les innoncents même sans démasquer les imposteurs. Reste que chaque mission oblige le joueur à y consacrer un certain temps. Ici l'astuce consiste à repérer si un joueur qui a choisi de remplir une mission l'a vraiment faite dans le temps imparti. Si celui-ci est un rapide, alors il y a anguille sous roche...

Signalez vos meurtres

Hélas tout le monde n'est pas innoncent et voici donc un bon conseil si vous devez jouer le rôle d'un imposteur. Il va falloir faire preuve de subtilité, mais prévenir les autres que vous avez trouvé un cadavre (alors que c'est vous le meurtrier) peut être un bon moyen de gagner leur confiance.

Mais gare à ne pas trop en faire, car si vous déclarez plusieurs meurtres, vos deviendrez le suspect idéal. Utilisez cette technique avec parcimonie. Pensez aussi à votre alibi. Passer par les tuyaux d'aération peut vous aider à faire croire que vous n'étiez pas dans les parages. Attention à ne pas vous faire pincer en train de vous y glisser. Mieux vaut vérifier qu'aucune caméra n'est active dans votre pièce et que vous êtes bien seul avant d'y glisser une jambe.

A noter qu'il peut être également intéressant de profiter du fait que vous êtes dans une pièce avec plusieurs joueurs pour tuer quelqu'un. Avec un bon timing, vous pouvez semer le trouble et même accuser quelqu'un d'autre.