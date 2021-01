PS5 : les 13 jeux les plus attendus de 2021

Forte d'un lancement record dans bon nombre de pays, malgré des stocks limités, la PS5 entre désormais dans une année cruciale pour sa longévité. Voici les jeux les plus attendus de cette première vraie année pour les consoles de nouvelle génération.

Comme sur Xbox Series X, c'est bien en 2021 que les jeux exploitant au mieux la puissance de cette nouvelle machine feront leur apparition. Il est à noter que la PS5 est proposée sous deux versions : l'une intégrant un lecteur Blu-ray 4K, l'autre (baptisée «Edition digital») qui en est dépourvue.

HITMAN 3 (20 JANVIER)

Le chauve le plus célèbre de l'histoire des jeux vidéo est de retour et aura l'honneur d'ouvrir cette nouvelle année vidéoludique. L'agent 47 enfile donc ses gants de tueur à gage pour venir frapper comme une ombre dans Hitman 3. Après deux opus de grande qualité en 2016 et 2018, ce troisième épisode entend transformer l'essai et conserver son titre de meilleur jeu d'infiltration sur consoles et PC. Il est à noter que le jeu d'IO Interactive sera optimisé pour les nouvelles consoles et les cartes graphiques de dernière génération sur PC. En outre, 47 donnera également la mort sur Stadia et Switch. Première mission attendue pour le 20 janvier 2021.

kena : bridge of spirits (courant mars)

Première grosse aventure de l'année attendue sur PS5 (mais aussi sur PS4 et PC), Kena : Bridge of Spirits invite à suivre les pérégrinations de la jeune Kena chargée de guider de petits esprits de la forêt. Pouvoirs magiques et souffle épique de l'aventure devraient marquer ce nouveau jeu dont les premières images s'avèrent très prometteuses.

Returnal (19 mars)

Dotée d'une ambiance SF qui n'est pas sans rappeler un certain Alien, Returnal s'adresse aux joueurs les plus costauds pour se lancer dans l'exploration d'une planète hostile perdus aux confins de l'Univers. Dans le scaphandre d'une astronaute, il faudra donc explorer les lieux, arme au poing et gadget high-tech activés. Mais attention, notre héroïne plonge ici dans un cycle infernal qui l'obligera à mourir pour mieux revenir et avancer dans ce monde. La sortie est fixée au 19 mars.

ratchet & clank : rift apart (1er semestre 2021)

Véritable bijou de la PS4, Ratchet & Clank (sorti en 2016) avait émerveillé les jeunes joueurs mais aussi mis une belle claque visuelle aux gamers les plus blasés. Le studio Insomniac Games devrait réitérer cet exploit sur PS5 avec un nouvel opus, sous-titré Rift Apart. Et la démo technique à laquelle on a eu droit se révèle magnifique.

Surtout, le jeu, qui met en scène nos deux héros et une nouvelle héroïne, fera la démonstration des accès disques ultra rapides de la console en permettant de changer de monde et d'univers en une fraction de seconde. Une prouesse technique qu'il serait impossible à réaliser sur l'ancienne génération de consoles.

GUILTY GEAR STRIVE (9 AVRIL)

Véritable claque visuelle, le jeu de baston Guilty Gear Strive vise une sortie fixée au 9 avril prochain, sur PS4, PS5 et PC. Un titre préparé au petits oignons par les caïds du studio Arc System Works, largement acclamés pour leur travail irréprochable mené sur Dragon Ball FighterZ et le récent Gran Blue Fantasy Versus. Initialement prévu pour la fin 2020, le titre a été repoussé en raison de la pandémie et des retours demandés par les joueurs après une première démo lâchée en mai dernier.

DEATHLOOP (21 MAI)

Arkane Studios est aux commandes de cette exclusivité temporaire sur PS5 et PC annoncée pour le 21 mai. Deathloop s'annonce comme un jeu de tir ambitieux où des tueurs sont envoyés à travers différentes époques pour commettre des assassinats. Problème, tous sont pris dans une boucle temporelle dont il semble difficile de se défaire. Le récent rachat de Bethesda par Microsoft devrait permettre aux possesseurs de Xbox Series X d'en profiter dans les mois ou années à venir.

Resident Evil Village (1er semestre 2021)

C'est sans doute l'un des jeux d'horreur les plus ténébreux et surexcitants qui se profile en 2021. Capcom offre un huitième opus canonique à sa saga Resident Evil. Intitulé Village, ce nouvel épisode nous invite à suivre les pas d'Evan Winters, à travers les yeux duquel nous avions paniqué dans RE 7, et un vieil habitué de la série : Chris Redfield.

Peu d'informations ont filtré sur ce projet, mais une chose est sûre, Capcom mise à nouveau sur une expérience en vue à la première personne. Et dans cet étrange village où le blizzard semble souffler indéfiniment, vampires et loups-garous ne sont jamais très loin.

FAR CRY 6 (1ER SEMESTRE 2021)

Ubisoft pourrait frapper fort avec Far Cry 6. Un titre initialement prévu pour février mais qui a lui aussi vu sa fenêtre de sortie repoussée en raison de la crise sanitaire. Si Ubisoft n'a encore rien officialisé, Far Cry 6 devrait être lancé dans le courant du 1er semestre de l'année, certaines fuite l'annonçant pour avril ou mai. Reste que ce FPS explosif prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia nous invite à porter la rébellion dans le pays fictif de Yara, joyau des caraïbes, dirigé d'une main de fer par un dictateur -incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian)- et son fils.

HORIZON FORBIDDEN WEST (2E SEMESTRE 2021)

Véritable claque graphique, Horizon Forbidden West est la suite d'Horizon Zero Dawn, l'un des meilleurs jeux de l'ère PS4. On retrouvera donc son héroïne Aloy qui visitera cette fois-ci la partie ouest du continent américain dans un monde post-apocalyptique techno-préhistorique où les robots singent les dinosaures. Si peu d'informations ont filtré, on compte sur Guerilla Games pour nous offrir un monde ouvert digne de la next-gen. Une fenêtre de lancement au 2e semestre 2021 est annoncée par Sony. On veut y croire.

gran turismo 7 (courant 2021)

Comptant toujours ses irréductibles fans depuis son premier opus lancé en 1997, la saga Gran Turismo devrait à nouveau rouler des mécaniques dans le courant de l'année. Repoussant encore les limites de la simulation automobile en termes de réalisme, cette exclusivité PlayStation entend rivaliser avec son rival Forza Motorsport sur Xbox Series X/S. Si Sony avance une date de sortie en 2021 pour ce 7e volet canonique, rien n'est encore joué de ce point de vue. La série étant devenue aussi la spécialiste des sorties maintes fois repoussées.

God of War : Ragnarök (courant 2021)

«Vous devez vous préparer», met en garde la voix caverneuse de Kratos dans ce teaser. Le héros de God of War n'en a pas fini avec les dieux nordiques et le Ragnarök (la fin de tout) se profile dans cette suite directe de l'opus PS4 sorti en 2018. Un véritable chef d'œuvre pour qui a pu passer du temps avec le demi-dieu mythologique et son fils Atreus. La dernière scène laissait en effet augurer qu'un nouvel affrontement se préparait. Il aura bien lieu, en 2021.

PROJECT ATHIA (janvier 2022)

On en connaît encore trop peu pour nous avancer sur Project Athia, véritable démo technique dévoilée par Square Enix et qui doit tourner sur PS5. Aux commandes de cet action-RPG, on retrouve le studio Luminous Productions, celui-là même qui avait œuvré sur Final Fantasy XV. D'une beauté visuelle époustouflante, ce titre encore obscure sur son contenu est annoncé pour janvier 2022.

FINAL FANTASY XVI (2022)

C'est par le biais d'un trailer de quatre minutes que Square Enix a voulu annoncer Final Fantasy XVI. Une saga abonnée d'abord à Sony depuis l'épisode VII sorti en 1997 sur PlayStation. Pour ce 16e opus canonique, la saga semble verser dans la dark fantasy (très à la mode grâce à la série Game of Thrones et aux jeux Dark Souls, notamment).

Le trailer laisse entendre qu'une nouvelle guerre devrait déchirer les royaumes, tandis qu'un système de combat orienté action à la manière de FFXV devrait être de la partie. Aucune date de sortie n'a été annoncée durant cette séquence dont les images étaient tirées d'une version en cours de développement sur PC. Une fenêtre lancement en 2022 est évoquée par la presse spécialisée, mais il faudra sans doute se montrer patient.