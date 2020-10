Crash Bandicoot 4 : un épisode toujours aussi déjanté et qui fait «mal»

Crash Bandicoot revient dans un jeu de plate-forme coloré et varié qui reste un vrai challenge pour les adeptes de la manette. Une épreuve mais aussi un vrai plaisir.

C’est assez rare un jeu qui comptabilise dans le haut à droite de l’écran votre nombre de morts plutôt que de vies. Et c’est une des originalités de ce nouveau Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, attendu pour ce vendredi 2 octobre sur PS4 et Xbox One.

Exit la trilogie remake de 2017. Cette fois-ci on parle aventure inédite tout en conservant les fondamentaux propres à la saga, comprenez un jeu de plates-formes hardcore qui pourrait rendre fou jusqu’au Dalaï Lama lui-même s’il s’y mettait.

Pourtant, le jeu, même un brin âpre (j’aime manier l’euphémisme) est cette fois-ci bien plus accessible que le précédent opus. La preuve : je n’ai cassé qu’une seule manette ! D’emblée, ce nouveau Crash pose le décor : jouerez-vous en mode « rétro » ou en mode «moderne» ? La différence : la présence dans la version contemporaine de « points de contrôle » qui permettent de revenir une infinité de fois en arrière sans toutefois recommencer le niveau à zéro. Le nombre de vie n’est pas limité. Ouf ! Une espèce de niveau « facile » en quelque sorte. Enfin, c’est vite dit. La version plus classique n’offre pas ces facilités de gameplay. Les joueurs hardcore apprécieront sans doute, les autres quant à eux verseront des larmes de sang et auront des crampes aux doigts en s’essayant à ce mode rétro. D’autant que la version moderne est loin de constituer une balade de santé.

Mais Crash Bandicoot c’est quoi exactement ? De la plate-forme pure et dure. Comprenez qu’ici il faut traverser pléthore de niveaux en sautant, tournoyant, planant, lançant un grappin… sans tomber dans l’un des nombreux précipices qui jalonnent le parcours et en évitant les mille et un pièges présents sur le trajet. Une erreur, et hop, retour au point de contrôle. Et certains passages exigent une adresse démoniaque pour être franchis.

Il faut par exemple, usant d’une compétence spéciale, faire apparaître et disparaître des plates-formes mouvantes entre deux sauts tout en évitant des flammes, des caisses explosives et des adversaires… Je suis mort 123 fois dans un seul niveau. Il fallait mourir 3 fois max pour obtenir un bonus.

Je suis mort 123 fois sur un niveau. Il fallait mourir trois fois pour obtenir un bonus.

Ma femme a commenté de façon claire et laconique mon exploit en levant les yeux au-dessus de sa tisane : « t’es nul ». Et dire que je pensais qu’on louerait ma très grande détermination ainsi que ma persévérance à toute épreuve...

Pourtant, il faut bien reconnaître que, essai après essai, on progresse. Parfois avec du « skill », parfois avec de la chance. Qu’importe, on enchaîne assez vite les niveaux alors que le titre sait varier les gameplays et avec les plaisirs. Car Crash n’est désormais plus seul. On peut ici se glisser dans la peau de Coco, son alter ego féminin, mais aussi de personnages aux capacités différentes comme Tawna, Dingodile ou même… le méchant Neo Cortex. Une espèce de fantasme paraît-il pour tous les adeptes de la série. Personnellement je n’ai jamais rêvé de Neo Cortex mais à chacun son truc. Qui suis-je pour juger ?

Crash Bandicoot 4 sait faire dans le challenge et la variété pour offrir une pure expérience de plates-formes. Sans atteindre le niveau d’excellence d’un Rayman Legends ou d’un Ori and the Will of the Wisps, ce nouvel épisode des aventures de Crash place la barre très haut et pourrait même être in fine, le meilleur épisode de la saga. Rien que ça.

Crash Bandicoot 4 : It's about time, Activision, sur PS4 et Xbox One.