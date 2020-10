Couvre-Feu : téléchargez l’attestation pour se déplacer entre 21h et 6h

Alors que le couvre-feu est mis en place à partir de ce vendredi dès minuit en Île-de-France et dans huit autres métropoles, le gouvernement vient de mettre à disposition une attestation de sortie. Il faudra donc reprendre les habitudes du confinement en se déplaçant obligatoirement avec ce justificatif pour sortir en pleine nuit.

Le document est donc à télécharger ICI ou en cliquant sur le document ci-dessous. Il conviendra donc de télécharger et d'imprimer le document ou de le recopier à la main. En cas de problème, le site du ministère de l'Intérieur donne également ce lien. Une version numérique sera disponible plus tard précise le gouvernement.

Pour rappel, durant le couvre-feu seuls les déplacements suivants resteront autorisés :

-> Pour des raisons de santé (aller à l'hôpital, aux urgences ou dans une pharmacie de garde)

-> Pour des raisons professionnelles (aller ou rentrer de votre travail)

-> Pour prendre un train ou un avion (attention vous devez aussi présenter votre billet)

-> Pour rendre visite à un proche en situation de dépendance

-> Pour sortir votre animal de compagnie

Une amende de 135 euros

En cas de non-respect de ces règles et d’absence de justificatif de sortie, comme pendant le confinement, les contrevenants s’exposent une amende de 135 euros. Elle pourra monter à 3.750 euros et six mois d’emprisonnement en cas de double récidive.

Comme le souligne le gouvernement, cette attestation concerne les personnes vivant ou se déplaçant en Île-de-France et dans huit métropoles.