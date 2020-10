PayPal va rendre possible le paiement en Bitcoins

C'est une petite révolution dans l'univers du paiement en ligne et de l'e-commerce. PayPal va bientôt permettre de payer directement ses achats en Bitcoins, mais aussi avec d'autres cryptomonnaies.

Alors que la Banque centrale européenne réfléchit à la mise en place d'un «euro 100 % numérique», les monnaies électroniques s'imposent de plus en plus sur le marché. Ainsi, le groupe PayPal Holdings Inc. vient d'annoncer qu'il allait s'ouvrir à diverses devises virtuelles à partir de 2021, annonce Reuters ce mardi 21 octobre.

Une décision qui n'est pas anodine puisque les détenteurs de cryptomonnaies vont pouvoir faire leurs achats auprès de 26 millions de sites marchands et de vendeurs en ligne affiliés à PayPal. Ce dernier ambitionne d'ouvrir sa plate-forme de paiement à diverses monnaies virtuelles officielles, tandis qu'il se rapproche également des banques centrales qui entendent développer les crytpomonnaies.

Attention toutefois à celles et ceux qui pensent récupérer des bitcoins par ce biais, PayPal précise que les monnaies virtuelles seront indexées sur les monnaies locales, comme le dollars ou l'euro, et l'argent perçu par un vendeur, par exemple, sera bien avec une devise classique.

346 millions de comptes actifs

Surtout, il sera non seulement possible de détenir et conserver des monnaies électroniques dans son porte-feuille virtuel PayPal, mais aussi de les vendre. En 2020, PayPal dit héberger quelque 346 millions de comptes actifs dans le monde, tandis que 222 milliards de dollars ont transité sur son service rien que pour le deuxième trimestre de l'année.