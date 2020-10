Apple repense Clips, son appli pour faire des vidéos à partager sur TikTok et Instagram

Alors que TikTok cartonne à travers le monde et que IGTV d'Instagram gagne des milliers d'abonnés chaque jour, les vidéos n'ont jamais été aussi populaires. Un engouement qui n'a pas échappé à Apple qui met à jour ce mercredi son application Clips.

Cette dernière permet en effet de faire et monter très simplement des vidéos, qu'il est possible de partager par la suite sur toutes les plates-formes et les réseaux sociaux. Si ses utilisateurs connaissaient sa force en matière de rendu de détails en réalité augmentée et de filtres animés en tous genres, Clips s'offre de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, Apple commence notamment par rebondir sur la mode des vidéos au format vertical. Ainsi, le nouveau Clips version 3.0 prend en charge les vidéos verticales et horizontales, que celles-ci soient enregistrées dans l'application ou ajoutée à partir de la bibliothèque de photos.

Une collection de nouveau filtres, affiches et titres et scènes de selfie a également été ajoutée. Il sera également possible d'enregistrer des vidéos dans toutes les tailles (carré, 16:9e ou 4/3). De plus, huit nouveaux autocollants sont disponibles, ainsi que six flèches et formes supplémentaires. Enfin, des bandes sonores seront aussi de la partie, puisque côté musiques, 25 nouveaux morceaux viendront s'ajouter aux 75 déjà présents la bibliothèque de chansons libres de droits. Le tout est très facile à utiliser, puisqu'il suffit de choisir la catégorie d'effet que l'on veut ajouter ou même utiliser en temps réel et de faire glisser cette catégorie vers le haut d'un simple geste pour ajouter l'effet. A noter que chaque catégorie laisse apparaître un large choix sous la forme de petites fenêtres. Une barre de recherche spéciale a même été créée pour ajouter des emojis. En outre, les stickers peuvent vous suivre (rester collés au sujet durant ses mouvements) grâce au face tracking de la caméra.

Des montages simplifiés

Parallèlement, il sera plus simple de monter des vidéos directement sur l'écran d'un iPhone. L'écran d'enregistrement a en effet été simplifié et s'ajoute au-dessus de la visionneuse, pour plus de confort visuel que des navigateurs plein écran. Sur ce point, Clips a également été repensé pour des écrans plus grands, comme celui d'un iPad, puisque ce dernier peut être utilisé avec l'orientation paysage pour créer et monter une vidéo à la manière d'un logiciel de montage pensé pour un ordinateur. Il est aussi possible d'annoter ou de dessiner des éléments via l'Apple Pencil sur l'écran d'un iPad, ou avec une souris via son usage sur les oridnateurs Mac.

Les propriétaires d'iPhone 12 et 12 Pro pourront tirer également partie de l'enregistrement vidéo HDR proposé par les équipements photos arrières sur ces modèles. De quoi être armé pour se distinguer sur les réseaux sociaux.

Créée en 2017, l'appli Clips a rapidement été adoptée dans le monde. Apple affirme ainsi que plusieurs millions de vidéos sont enregistrées chaque jour via Clips dans le monde.

