Les meilleures caméras pour lancer sa chaîne YouTube, TikTok ou Twitch

Ça y est ! Vous vous êtes décidé à franchir le pas et à lancer votre propre chaîne YouTube, Twitch ou TikTok. Mais avant de vous lancer, il convient de savoir vous mettre en valeur et cette étape passe d'abord par le choix de la caméra qui vous mettra le mieux en avant ainsi que vos contenus. Voici donc notre sélection.

GoPro Hero9 Black

Championne des caméras d'action comme le révèle notre test approfondi, la GoPro Hero9 Black est aussi une caméra extrêmement polyvalente et pensée désormais pour les streamers et les réseaux sociaux. GoPro met en avant deux écran (un à l'avant et un à l'arrière) qui fonctionnent en même temps, afin de permettre de basculer entre les deux. Idéal pour se mettre en scène et partager ce que l'on voit. Cette Hero9 Black peut également servir de Webcam ultime en proposant de se filmer jusqu'en 5K à 30 images par seconde. Une première pour un engin de cette taille (7 cm x 5 cm x 3,5 cm). Enfin, son ultra grand angle intégré permet de varier les plans. Un outil très polyvalent.

GoPro Hero9 Black, 479,99 euros.

logitech streamcam

Marque déjà bien connue pour avoir lancé parmi les premières webcams du marché, Logitech maîtrise donc son sujet. Et pour les streamers, la société suisse lance un modèle bien nommé StreamCam. Une caméra Full HD qui intègre deux microphones. Elle permet de streamer en direct jusqu'à 60 images par seconde. Alliée au logiciel Logitech Capture, elle offre même une panoplie de réglages pour paramétrer l'exposition automatique de votre pièce, le cadrage et sa stabilisation. Un objet d'excellente qualité et abordable pour débuter tranquillement chez soi.

Logitech StreamCam, 149 euros.

DJI Pocket 2

Du côté des amateurs de contenus orginaux qui souhaitent filmer autrement leurs délires, leurs exploits ou leurs conseils dans un environnement plus ouvert, nous vous conseillons également la nouvelle DJI Pocket 2. Un modèle léger à prendre en main et capable de filmer en 4K. Surtout, la DJI Pocket 2 est montée sur un système de stabilisation intéressant qui, allié à une fonctionnalité logicielle, peut suivre le sujet en mouvement ou rester focalisé sur lui lors d'une mise en scène en selfie. Son petit écran permettant d'avoir un retour vidéo fort pratique. Un mini-joystick permet de la piloter manuellement pour des travellings et des plans précis. Un trépied est livré avec.

DJI Pocket 2, 369 euros.

Canon PowerShot Zoom

Marque japonaise bien connue des amateurs et professionnels de la photographie, Canon n'en oublie pas pour autant les vidéastes. Et c'est bien les créateurs de contenus que le spécialiste de l'image vise avec sa caméra PowerShot Zoom. Un modèle lui aussi très compact qui permet d'offrir un zoom 3x optique avancé.

Sa technologie lui assure de réussir des plans très rapprochés, mais aussi de vous accompagner pour des voyages ou des visites à partager. D'un point de vue ergonomique, les vidéastes apprécieront le positionnement de ses boutons, tous accessibles d'une seule main pour laisser l'autre libre. Une bonne idée, notamment pour faire des vidéos en vue subjective.

Canon PowerShot Zoom, 339,99 euros.