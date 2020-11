Coronavirus : des masques en tissus tueurs de virus lancés en France

Ils se portent comme les masques classiques et pourtant leur tissu spécial assure de tuer virus et bactéries. Eux, ce sont les nouveaux masques de Livinguard, une société suisse spécialisée dans les tissus technologiques, qui commercialise en France ses modèles d'un nouveau genre.

Déjà lancée en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Afrique-du-Sud, en Inde ou encore à Singapore, cette solution repose sur une technologique «auto-désinfectante» démontrée par des chercheurs de l’Université libre de Berlin et de l’Institut de technologie textile de l’école supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie d’Aix-la-Chapelle. Celle-ci est capable d'inactiver le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19, avec un taux de destruction de 99,9 %. Outre le SARS-CoV-2, ce masque s'attaque également aux bactéries et aux virus et filtre jusqu'à 95 % des particules.

Portable pendant 6 mois et lavé une fois par semaine

Un masque virucide qui peut-être porté plusieurs jours d'affilés sans avoir à être changé et peut être remis jusqu'à 210 fois pendant six mois, assure son fabricant. Surtout il peut être porté toute la journée et n'a besoin d'être rincé à l'eau claire qu'une fois par semaine, alors que les masques chirurgicaux doivent être jetés toutes les quatre heures environ tandis que les masques en tissus ne dépassent pas les 10 à 15 passages en machine. Le fait de tuer aussi les bactéries porteuses de mauvaises odeurs, le prémuni d'un lavage quotidien.

«Beaucoup de gens nous demandent qu'est ce qui nous prouve son efficacité. ? Il faut savoir que notre technologie n'est pas nouvelle et que nos premiers masques étaient utilisés déjà en Asie en 2017 à l'occasion d'une précédente crise de grippe. Mais l'Europe n'était jusqu'à présent pas vraiment sensibilisée à la question des masques», explique Xavier Pailloux, directeur commercial de Livinguard

Concrètement, le Pro Mask de Livinguard est un masque médical de catégorie 1 qui a reçu la certification européenne. Il intègre trois couches. Une couche extérieure et une autre intérieure en coton et une 3e couche glissée entre les deux qui est un filtre en polypropylène. «Cette construction nous permet d'avoir une filtration extrêmement élevée et une respirabilité tout à fait acceptable», détaille Xavier Pailloux.

Un masque que l'on peut toucher sans crainte

«Les tissus des faces intérieure et extérieure sont traités avec un revêtement polymère fixé au tissu qui concentre une grande densité de charge positive. Il faut savoir que les parois cellulaires des coronavirus et des bactéries pour la plupart sont chargés négativement. Lorsqu'elles rencontrent la surface du tissu, il va y avoir une différence de pression qui va faire exploser la charge et la paroi cellulaire sera détruite, comme un effet d'aimant. Alors le virus ou la bactérie sont désactivés et ne peuvent plus être transportés», explique-t-il.

Les utilisateurs peuvent donc par exemple toucher le masque pour le réajuster avec leur main sans crainte, alors qu'avec un masque classique ce geste est prohibé sous peine de le contaminer. L'idée étant de diminuer les risques de contamination croisée en posant les mains sur la surface du masque.

«Un masque mal porté ou contaminé est potentiellement dangereux, or les utilisateurs ne doivent pas subir le masque, même s'il convient de respecter aussi les gestes barrières et la distanciation sociale», souligne Xavier Pailloux, pour qui ses produits sont une solution pérenne pour une crise qui s'étire.

Si les masques sont actuellement vendus en ligne, le réseau de distribution français devrait également prochainement s'appuyer sur de la vente physique, au sein des pharmacies et de la grande distribution. La société suisse est d'ailleurs en contact avec plusieurs départements et communes en France, comme elle l'a fait en septembre et octobre dernier en Allemagne. En outre, des entreprises sont également en pourparlers pour leurs salariés dans le secteur privé.

Un modèle pensé pour le sport, facilitant la respiration, devrait être lancé à la mi-novembre, tandis qu'une déclinaison pour les enfants est déjà disponible.

Pro Mask, Livinguard, 29,90 euros l'unité.