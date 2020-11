Cyberpunk 2077 : 5 choses que vous ne connaissiez pas sur son univers

Véritable jeu-univers richement développé, Cyberpunk 2077 propose une vision de notre futur en s'appuyant sur les recherches technologiques actuelles. Et pour mieux explorer la cité tentaculaire de Night City, l'éditeur Panini publie un livre de près de 200 pages détaillant de nombreux secrets.

Intitulé Le Monde de Cyberpunk 2077, l'objet mêle livre d'art -révélant les travaux et croquis préparatoires de ses créateurs-, mais aussi des informations de premier ordre avant la sortie officielle du jeu le 10 décembre prochain sur consoles, PC et Stadia.

Sans spoilers sur le scénario intrinsèque du jeu, cet ouvrage place Cyberpunk dans son contexte et permet de mieux appréhender son univers étendu. Voici donc quelques détails révélés dans ce livre passionnant qui recèle de nombreux secrets.

L'effondrement du monde tel qu'on le connaît

Projeté dans un futur décadent où le mot nation est affaibli au profit de multinationales rivales, le joueur va découvrir dans ce livre le passé très sombre qui précéda l'année 2077. Inspiré par le célèbre jeu de rôle Cyberpunk 2020 (héritier high-tech de Donjons & Dragons), CD Projekt RED s'est ainsi penché sur un avenir dystopique où les années 2020 sont le théâtre d'une guerre de corporations, après que la sphère privée, s'adjugeant l'exploitation des matières premières sans restriction, a accéléré brutalement l'effondrement environnemental. Deux sociétés spécialisées dans la sécurité, Militech et Arasaka, vont se livrer une guerre sans merci qui finira par devenir totale.

La fin du Net

Outre plusieurs millions de victimes, le conflit entre Militech et Arasaka qui se solda en 2023 par la victoire de Militech aura eu pour conséquence de remettre en cause l'Internet mondial. La faute à une intelligence artificielle corrompue et à des «logiciels de combat conscients». Dès lors, une frontière virtuelle est érigée pour couper les zones humaines de celles contrôlées par cette IA. Dans Cyberpunk 2077, le joueur pourra donc à accéder à divers réseaux locaux. Et si une forme de «paix» a fini par redonner des couleurs aux Etats fédérés, Night City témoignera des cicatrices encore profondes laissées par ces conflits.

La Danse Sensorielle, reine du divertissement

Cet avenir sombre n'a pas pour autant anéanti l'industrie du divertissement et il est un média qui a su faire oublier le cinéma, la musique et les jeux vidéo : la danse sensorielle. Surnommée DS, elle se pratique avec un casque qui va amener son porteur à entrer en transe.

Une technologie qui va rapidement trouver des dérivés, comme une application dans l'univers carcéral pour contrôler les prisonniers, mais aussi dans les armées comme simulateur militaire. Et comme tout média, la DS a ses stars internationales qui marient cette technologie à leur corps cybernétiques pour transcender l'expérience.

Night City doit son nom à richard night

En 2077, la ville tentaculaire et lieu de tous les nouveaux vices high-tech est sans doute le «protagoniste» central de Cyberpunk. Une ville créée officiellement en 1994 dans le monde dystopique de ce jeu.

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais elle doit son nom à un homme, Richard Night, qui avait choisi l'ancienne ville de Morro Bay en Californie, pour ériger cette cité de tous les excès. Si celle-ci devait s'appeler à l'origine Coronado City, l'assassinat de Richard Night eut pour conséquences de rebaptiser la mégalopole du nom de son fondateur, d'où Night City.

des mégacorporations omnipotentes

Avec l'effondrement du pouvoir étatique et la fragilisations des autorités gouvernementales, le futur de Cyberpunk 2077 met en avant un monde où des «mégacorporations» se livrent des batailles qui ne sont pas seulement juridiques. Et à Night City, tous les coups sont permis. A tel point que ces marques toutes puissantes considèrent leurs employés comme les citoyens d'une ville qui leur appartient. Le jeu vous permettra d'ailleurs de vous rapprocher de celle de votre choix avec l'obligation d'adopter sa culture, son style et ses principes comme mode de vie.

Le Monde de Cyberpunk 2077, éd. Panini, 35 euros.