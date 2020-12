Cyberpunk 2077 : 10 œuvres visionnaires à connaître

Si les films Blade Runner et Matrix ont largement contribué à populariser l'imagerie cyberpunk, il n'en reste pas moins que des œuvres cultes ont posé les bases du genre. Voici donc de quoi briller en société.

Neuromancien (1984)

S'il ne s'agit pas à proprement parler du premier livre décrivant un monde cyberpunk, Neuromancien de William Gibson est considéré comme l'ouvrage fondateur du genre. Êtres cybernétiques, capitalisme débridé, hackers du cyberespace, intelligences artificielles meurtrières, interface cerveau-machine... Tous les ingrédients sont là. Visionnaire, William Gibson imagine même un réseau informatique appelé «Matrix» (en anglais), qui aura beaucoup d'influence sur la saga cinématographique du même nom. Alors si vous ne deviez lire qu'un livre, commencez par celui-ci. Un livre qui au passage a été récompensé par le prix Nebula en 1984, l'une des plus hautes distinctions dans la littérature SF.

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1966)

Impossible de parler du genre cyberpunk en oubliant Philip K. Dick et son ouvrage Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Un livre à l'origine du film Blade Runner. Son futur dystopique sombre et pluvieux, où la Terre survit après une guerre nucléaire, pose ici les bases d'un scénario à la fois complexe et poétique. Rick Deckard y chasse les Androïdes Réplicants dans un San Francisco qui se meurt, et se verrait bien adopter un vrai mouton, signe de réussite sociale dans un monde où les animaux ont presque totalement été éradiqués.

Akira (1982-1990)

Akira™ © 1991 Mash-Room Co., Ltd., Tokyo

Véritable bombe visuelle, Akira s'est imposé comme une référence inoubliable du genre dans les années 1980. Publié entre 1982 et 1990 au Japon, le chef d'œuvre de Katsuhiro Otomo influence, aujourd'hui encore, de nombreux auteurs. Plus profond que l'animé culte, le manga va encore plus loin dans la description de Neo-Tokyo, mégalopole bâtie sur les cendres d'un Japon épicentre de la 3e guerre mondiale. Le mangaka s'attarde sur une bande de jeunes motards qui croisent le chemin d'enfants possédant des pouvoirs psychokinétiques. Katsuhiro Otomo se réapproprie les codes cyberpunk et traite surtout du Japon, son pays meurtri par les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, et imagine un futur post-apocalyptique hyper-réaliste et décadent.

Carbone Modifié (2002)

Popularisé récemment par la série Altered Carbone (Netflix), le livre intitulé en VF Carbone Modifié est né en 2002 de la plume du britannique Richard Morgan. L'auteur nous plonge ici dans un techno-thriller très noir où l'humanité se projette sur différentes planètes au XXVe siècle. Un ancien soldat, Takeshi Kovacs, dont la conscience a été enfermée dans une pile de sauvegarde pour purger une peine de 100 ans de prison, se voit attribuer un nouveau corps pour enquêter sur la mort suspecte d'un homme richissime. Polar déroutant mais bien ficelé, Carbone Modifié nous projette encore plus loin dans le genre cyberpunk, à tel point qu'on lui attribue la qualification d'œuvre post-cyberpunk.

Ghost in the Shell (1989)

THE GHOST IN THE SHELL © Shirow Masamune / Kodansha Ltd.

Au même titre qu'Akira, Ghost in the Shell, publié d'abord en manga en 1989 par Masamune Shirow, puis en films et séries animées par la suite, jouit aujourd'hui encore d'un succès qui ne se dément pas. Les enquêtes du major Motoko Kusanagi, un cyborg femme, donnent à explorer toutes les facettes de l'univers cyberpunk : transhumanisme, robots doués de conscience, surpopulation, catastrophe environnementale, monde virtuel et intelligences artificielles folles, etc. Plus loin que le manga original, c'est même le célèbre film de Mamoru Oshii en 1995 qui apportera à Ghost in the Shell une renommée internationale.

Terminus, les Etoiles (1956)

Si vous souhaitez briller en société lors d'une discussion sur le cyberpunk, alors vous pouvez mettre en avant Terminus, Les Etoiles. Un livre de SF publié en 1956 au Royaume-Uni sous le nom Tiger, Tiger!, et réintitulé dans sa version française. Si ce livre n'est pas à proprement parler du cyberpunk -nous sommes dans les années 1950, âge d'or de la SF dite classique-, tous les spécialistes lui reconnaissent les prémices du mouvement. Son auteur, Alfred Bester, imaginait déjà un futur décadent où des mégacorporations dirigent le monde à la place des Etats, la médecine jouent avec des hommes augmentés, des guerres de gangs prolifèrent, tandis que l'humanité se découvre le pouvoir de se téléporter. Une œuvre qui aujourd'hui encore reste très moderne dans son approche. Même Stephen King ne cache pas son admiration pour ce livre.

le samouraï virtuel (1992)

L'esthétique de la couverture du livre Le Samouraï Virtuel n'a sans doute pas échappé aux fans de SF dans les librairies durant les années 1990. Et pour cause, l'ouvrage de Neal Stephenson, sorti en 1992, nous propulse dans la tête d'Hiro, un hacker de génie qui échappe à un monde gangréné par la corruption et les mafias en se projettant notamment dans le monde virtuel du Metavers. Une réalité parallèle qui n'est pourtant pas sans danger pour le cerveau humain... Bourré d'action, Le Samouraï Virtuel n'en reste pas moins un roman qui nous interroge sur la religion, le langage ou encore l'avenir de l'humanité.

Judge Dredd (1977)

Paru en 1977 dans la revue britannique 2000 A.D., le comics Judge Dredd est sans doute l'une des œuvres cyberpunk qui a le plus influencé la BD de SF moderne, à l'instar de Metal Hurlant. On sous-estime trop souvent les aventures de Dredd, filc, juge et bourreau impassible de la megalopole tentaculaire de Mega-City One. Trash, violent et transgressif, le comics imaginait un futur très proche de celui décrit dans Cyberpunk 2077 et la ville de Night City. Et si en 1977, le genre cyberpunk n'avait pas encore de véritable nom, avec le recul Judge Dredd en reste aujourd'hui l'un des meilleurs représentants. «La loi, c'est moi !».

Deus Ex (2000)

Comment oublier Deus Ex dans cette sélection, le premier titre de la saga vidéoludique qui en découlera ? Sorti en l'an 2000, le jeu de rôle de Ion Storm avait alors tout révolutionné dans le monde du jeu vidéo en devenant instantanément culte, grâce à une réalisation ambitieuse et surtout d'une profondeur encore rare à l'époque. Dans la peau de JC Denton, un agent envoyé par l'ONU, le joueur part en l'an 2052 pour enquêter sur une affaire de terrorisme. Mais dans le futur rien n'est simple et il découvrira une conspiration mondiale qui l'amènera jusque dans la fameuse zone 51. On retrouve ici tous les ingrédients des œuvres cyberpunk, et si le jeu a trop vieilli pour vous, on vous recommande chaudement le dyptique Deus Ex Human Revolution (2011) et Mankind Divided (2016), préquel à la saga.

Cyberpunk 2020 - le jeu de rôle (1988)

Et pour conclure, «il faut rendre à César ce qui est à César», le jeu vidéo Cyberpunk 2077 se réclame directement du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, sorti en 1988. Un jeu de rôle qui s'appuie sur les fondements du célèbre Donjons et Dragons pour les transposer dans un univers futuriste.

Il est ainsi possible de créer son propre personnage de pied en cap et de lui attribuer des augmentations cybernétiques, tout en évoluant dans un monde ultraconnecté. Une bonne excuse pour éteindre la console ou son PC, et prolonger l'aventure dans son salon avec des amis, réels cette fois-ci.