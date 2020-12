TikTok devient l'appli la plus téléchargée de 2020

L'année 2020 n'est pas encore finie, mais elle aura embelli la vie des actionnaires de TikTok. Le célèbre réseau social a détrôné Facebook dans le top des applis mobiles les plus téléchargées de l'année.

Déjà considéréée comme une valeur montante en 2019, TikTok s'était placée en 4e position du classement l'an passé. En 2020, elle s'affiche comme la star et devance donc Facebook, WhatsApp et Messenger sur le podium.

On notera aussi le boom de Zoom qui se glisse juste derrière, mais qui gagne quant à lui 219 places dans ce classement. Une position renforcée par les multiples confinements qui ont fait exploser le télétravail et les besoins de solutions de vidéoconférence dont cette appli fait partie. On remarque d'ailleurs que la solution de Google, baptisée Google Meet, arrive directement en 7e position sur ce classement alors qu'elle n'y figurait pas l'an passé. Parallèlement, les plates-formes de vidéo en streaming ont connu un nombre de téléchargements en croissance de 40 %.

Selon App Annie, les mobinautes ont téléchargé plus de 130 milliards d'applications dans le monde et le marché global des applis mobiles a généré le chiffre astronomique de 92,4 milliards d'euros de revenus. Un chiffre qui connaît une croissance de 25 % sur un an et qui n'est pas étranger au temps passé sur les écrans en raison des confinements.