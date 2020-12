Vidéo : un simulateur pour skier en VR en plein Paris

Les pentes enneigées sont difficilement accessibles, à cause de l'épidémie de Covid-19. En attendant, il est quand même possible de skier, virtuellement, à Paris.

C'est Rossignol qui offre cette possibilité dans sa boutique officielle du boulevard des Capucines. La marque spécialisée dans le matériel de glisse a installé un simulateur dernier cri, qui vous transporte directement dans les Alpes.

Chaussures et skis aux pieds, bâtons en mains (préalablement désinfectés) et casque de VR sur le nez, vous voici au départ de la piste de Villard-Reculas, à l’Alpe-d’Huez, partenaire de l'opération. Pendant deux minutes environ, l'utilisateur imprime le rythme, et les virages s'enchaînent à toute vitesse, sur une piste parfaitement damée.

Une expérience gratuite

La mise en situation est bluffante, avec même un petit air frais envoyé sur vos joues et la possibilité d'admirer les majestueuses chaînes de montagnes aux alentours.

L'expérience, grisante, est gratuite et accessible à partir de l'âge de 8 ans. Il suffit de réserver son créneau sur internet. Vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour en profiter.