Darknet : le plus vaste réseau de vente de drogues démantelé

Le principal point de vente de drogues sur le darknet a été démantelé par la justice allemande. L’opérateur de ce site vient d'être arrêté et placé en détention provisoire.

Cet Australien de 34 ans a été interpellé à la frontière germano-danoise ce weekend, a annoncé le parquet de Coblence en Allemagne, dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire. Une vingtaine de serveurs en Moldavie et en Ukraine ont également été saisis. Ce démantèlement est le résultat de plusieurs mois d’enquête de la police d’Oldenburg (Allemagne), avec la participation des services de police de plusieurs autres pays, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Danemark, l’Ukraine et la Moldavie.

Ce site baptisé «DarkMarket» était le plus actif du darknet, la partie «cachée» d'internet. On pouvait notamment y acheter et vendre de la drogue, des fausses monnaies, des données de carte de crédit volées, ou encore des virus informatiques.

Selon les données du parquet de Coblence, cette plate-forme comptait plus de 500.000 utilisateurs, et 2.400 vendeurs. D'après RFI, au moins 320.000 transactions ont été effectuées sur le site et réglées grâce à des cryptomonnaies, pour un total de 140 millions d’euros. Le démantèlement du site et les données récupérées devraient permettre aux services de police de remonter la trace de certains vendeurs et clients.

La pandémie de Covid-19 semble avoir favorisé le développement de ce type de site sur le darknet.

En septembre 2020, une autre opération, menée conjointement par les États-Unis et plusieurs pays européens, avait permis l’arrestation de 179 vendeurs de drogues sur le darknet.