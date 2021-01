Messageries : quelles alternatives à WhatsApp pour respecter vos données ?

La nouvelle politique de confidentialité et de traitement des données par WhatsApp a fait polémique ces derniers jours. Et cette actualité a mis en lumière de nombreuses alternatives, qui ne collectent pas d'informations persionnelles.

Car si WhatsApp revendiquait en 2020 plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, l'annonce début janvier des nouvelles conditions visant à transmettre obligatoirement leurs données personnelles au groupe Facebook a provoqué une migration sans précédent vers de nouvelles messageries. Face à ce mouvement, Facebook a donc choisi de repousser jusqu'au 15 mai l'acceptation de cette nouvelle politique sur WhatsApp. Après cette date, il faudra soit accepter la démarche de Facebook qui tente surtout de monnétiser sa messagerie, soit la refuser et quitter WhatsApp.

Signal

Il a suffit d'un tweet de l'homme d'affaires Elon Musk - patron de SpaceX -, pour envoyer sur orbite Signal. Une application qui assure de proposer les mêmes prestations que WhatsApp sans besoin de collecter vos données. Un simple numéro de téléphone est demandé sans avoir à y ajouter son identité. Signal a d'ailleurs été recommandé par Edward Snowden, le fameux leaker des écoutes et de l'espionnage de masse opérés par la NSA. Les messages y sont cryptés et il est possible de passer des appels vidéos à plusieurs. Depuis la polémique WhatsApp, Signal s'affiche en tête des téléchargements sur l'App Store et Google Play.

Olvid

Encore plus «propre» que Signal, la messagerie française Olvid ne collecte rien. Celle-ci promet de rester 100 % anonyme et ne demande même pas le numéro de téléphone pour être activée. L'ensemble des données et métadonnées sont chiffrées pour garantir cette promesse. Afin d'y parvenir, Olvid ne passe pas par un serveur central, l'idée étant de créer un lien direct entre les utilisateurs. Là encore, il est possible d'échanger aussi des photos, des vidéos. Olvid ne réclame pas de nom et il est donc possible d'utiliser un pseudonyme par exemple. Enfin, Olvid n'accède pas à votre liste de contacts. C'est bien à l'utilisateur d'intégrer manuellement son interlocuteur. Tous deux peuvent commencer à converser dès lors qu'ils ont échangé un code à quatre chiffres. Il est également possible d'envoyer une invitation pour entrer en contact avec un autre tiers de confiance. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android.

Skred

Initialement pensée pour les jeunes, Skred est une autre messagerie d'origine française, créée par Pierre Bellanger, fondateur de la radio Skyrock. Tout comme Olvid, Skred ne passe pas par des serveurs et promet de ne collecter aucune donnée. Aucune adresse email, ni numéro de téléphone ne sont ainsi demandé. Les messages ne sont pas non plus exploités, puisqu'ils demeurent entièrement chiffrés et non stockés dans des serveurs, tandis qu'il est possible d'effacer un message d'une conversation et de s'assurer qu'il ait bien été effacé chez votre correspondant. Skred, disponible gratuitement sur App Store et Google Play, aurait été téléchargé plus de 9 millions de fois dans le monde.

Slatch

Pour se différencier sur le marché des messageries, Slatch propose quant à lui la traduction instantanée dans plusieurs langues étrangères. Cette application gratuite, sur iOS et Android, promet en effet de traduire vos textes à la manière de Google Trad, sans exploiter vos données et en simultané. Besoin de converser en espagnol, en japonais, en mandarin, en russe ou encore en anglais ? Il suffit d'y entrer son texte en français et celui-ci est directement envoyé au destinataire dans la langue préalablement sélectionnée. Pour le reste, Slatch fonctionne comme une messagerie classique. Les données y sont chiffrées et aucune d'entre elles n'est exploitée, puisque là encore rien n'est demandé.