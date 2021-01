iPhone 12 : Apple met en garde contre certains risques pour la santé

Alors que l'ajout d'aimants au sein des iPhone 12 pour optimiser la recharge par induction est l'une des grandes nouveautés de cette gamme, Apple met en garde les utilisateurs de ces smartphones s'ils portent un dispositif cardiaque.

Dans une note disponible sur son site officiel, la marque à la pomme explique que les iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max contiennent «des aimants ainsi que des composants et émetteurs qui produisent des champs électromagnétiques (...) susceptibles de gêner le bon fonctionnement des appareils médicaux».

Ainsi, les utilisateurs de ces appareils disposant d'un dispositif cardiaque implanté, comme un pacemaker par exemple, mais aussi les défibrillateurs peuvent s'avérer sensibles à ces champs électromagnétique et voir leur bon fonctionnement altéré. En outre, Apple prévient aussi les propriétaires que son système de charge sans fil MagSafe est également concerné, puisqu'il est basé sur la même technologie.

Une distance de sécurité à respecter

«Pour éviter toute interaction potentielle avec ces appareils, maintenez une distance de sécurité entre votre iPhone (et ses accessoires MagSafe) et votre appareil médical (plus de 15 cm ou plus de 30 cm en cas de charge sans fil). N’hésitez pas à consulter votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations spécifiques sur celui-ci», poursuit Apple. Il convient donc d'éviter de glisser son mobile dans le revers de sa veste ou son manteau près du cœur, si on est porteur de dispositifs cardiaques.

Si vous êtes concernés, sachez en outre que le fabricant de votre dispositif fournit généralement des indications et des comportements à adopter face aux appareils susceptibles d'interférer avec. En cas de doutes, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou un spécialiste pour en apprendre plus sur les distances de sécurité. «Si vous pensez que votre iPhone ou un accessoire MagSafe interfère avec votre appareil médical, cessez de l’utiliser», prévient Apple.