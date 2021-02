Elon Musk tweete sur le Dogecoin, la cryptomonnaie prend +50%

Après avoir participé à une petite flambée du Bitcoin, le milliardaire Elon Musk vient de pousser via Twitter une autre cryptomonnaie, le Dogecoin. Une devise qui n'est pas nouvelle, puisqu'elle a été créée en 2013, mais qui a vu son action bondir de près de 50 % sur une journée.

Le célèbre homme d'affaires est connu pour ses tweets laconiques où il met en avant son opinion et ses goûts du moment. Et ces derniers jours, Elon Musk s'intéresse de près au sujet des cryptomonnaies. Le patron de SpaceX et cofondateur de Tesla a tweeté ce jeudi 4 janvier à propos du Dogecoin et le marché regarde désormais cette cryptomonnaie d'un autre œil.

No need to be a gigachad to own — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Si celle-ci est méconnue du grand public, il faut souligner que le Dogecoin compte parmi les crypto les plus suivies ces dernières années. Partie d'une «blague» en 2013 par ses créateurs Billy Marks et Jackson Palmer qui ne se prenaient pas vraiment au sérieux, le Dogecoin a néanmoins toujours été utilisé par une communauté soudée. Elle a notamment été mise en lumière récemment par les forumeurs de WallStreetBets sur Reddit (connus pour avoir fait flambé les actions de GameStop et fait plié un fonds d'investissement américains).

La semaine dernière, le cours du Dogecoin avait ainsi bondi de 800 %, tandis que la cryptomonnaie poursuit son ascencion en ce début d'année. Elle rejoint actuellement son plus haut depuis sa création et s'échange actuellement à 0,04 cts d'euros le Dogecoin (selon son cours à 11h30 ce 4 février). Sur Reddit, cette cryptomonnaie profite même d'une large communauté, comptant sur les plus de 781.000 membres de son forum dédié.

De son côté, Elon Musk commence à faire la pluie et le beau temps sur le marché des cryptomonnaies. Le milliardaire s'est d'ailleurs exprimé sur Clubhouse, le nouveau réseau social à la mode aux Etats-Unis. Lors d'un chat audio relayé par Forbes, il a rappelé que «Le Bitcoin est sur le point de percer dans la finance traditionnelle». Surtout, l'homme a exprimé sa sympathie pour le Dogecoin : «De temps en temps, je fais des blagues sur le Dogecoin, mais elles sont vraiment censées être des blagues. Le Dogecoin a été créé comme une blague pour se moquer de la crypto, mais le destin aime l'ironie... Le résultat le plus amusant serait que le Dogecoin devienne la monnaie de la terre à l'avenir».