Clubhouse : tout savoir sur le réseau social audio qui pourrait devenir tendance en 2021

Lancé en toute confidentialité en mars dernier, le réseau social Clubhouse pourrait bientôt entrer dans la cour des grands. Alors qu'il compte actuellement plus de 2 millions de membres actifs chaque semaine, ce nouveau service pourrait être bientôt valorisé à hauteur d'un milliard de dollars.

A quoi ça sert ?

Son secret ? A l'heure où les messages vocaux explosent sur les messageries comme WhatsApp, Messenger, Telegram et Signal, et les réseau sociaux comme Snapchat, Clubhouse mise justement sur l'audio pour véhiculer et partager ses informations et participer à des échanges. Mais à l'image d'une radio ouverte, les utilisateurs de ce réseaux social peuvent faire le choix d'ouvrir une conversation autour d'un sujet (en chat privé ou publique), un modérateur pouvant intervenir pour donner la parole aux différents interlocuteurs ou bien tempérer les propos, voire bannir ceux qui deviendraient offensant. Reste que l'application ne semble pas permettre de faire remonter les contenus dits haineux ou le fait qu'un utilisateur propage de fausses informations à une cellule chargée de modérer l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit donc pour le moment d'éjecter un interlocuteur au cas par cas.

Comment y accéder

Si l'année 2020 était une phase de test, 2021 entend devenir synonyme d'ouverture au grand public. Pour l'heure, Clubhouse est uniquement disponible sur iOS et... sur invitation. En effet, afin d'y accéder il convient de télécharger l'application et de créer son compte en commençant par partager son numéro de téléphone. Une fois les champs remplis, vous devez attendre de recevoir un texte d'invitation avec des identifiants. Il faudra d'ailleurs attendre parfois plusieurs jours avant de pouvoir accéder au-delà de la très stricte page d'accueil qui fait office de porte d'entrée.

Toutefois, cette politique «élitiste» devrait changer dans le courant de l'année. Clubhouse a ainsi annoncé son ambition d'élargir son nombre d'utilisateurs, estimé entre 2 et 3 millions à l'heure actuelle. En outre, ses créateurs Paul Davison et Rohan Seth travaillent actuellement sur une version pour smartphones Android. Le réseau compte d'ailleurs sur une levée de fonds qui serait soutenue par 180 investisseurs, selon ces deux fondateurs, qui pourrait rapprocher Clubhouse d'une valorisation d'un milliard de dollars, d'après le site The Information.

Quel type de contenu y trouve-t-on ?

Si l'audience de Clubhouse demeure encore relativement restreinte hors des Etats-Unis, ce réseau social mise à l'heure actuel sur des influenceurs proposant de gérer eux-mêmes des sujets de conversation. L'idée étant de rémunérer ces personnalités en fonction de l'audience qu'ils peuvent apporter, comme les fournisseurs de contenus sur YouTube. Surtout, Clubhouse met l'accent sur le fait de pouvoir converser avec des célébrités. Et, comme un club, ce chat privé avec un artiste renommé pourra être monétisé. Un acteur connu pourrait par exemple fixer à 500 dollars le billet d'entrée à sa chatroom. On sait d'ailleurs qu'Oprah Winfrey, Drake ou encore Ashton Kutcher ont récemment donné de la voix sur cette plate-forme.

Mais, pour les particuliers, il reste possible de créer ses propres discussions (ouvertes ou fermées) avec ses contacts ou de nouveaux venus. L'idée étant de créer une chatroom en indiquant le sujet de conversation retenu avant d'ouvrir le débat.

Quelles données collecte l'appli ?

Si vous ne voulez partager aucune information et que vous craignez de partager des données privées avec un nouvel acteur des réseaux sociaux, passez votre chemin. Un bref aperçu au sein de l'App Store indique les données récoltées. Il montre ainsi que Clubhouse récupérera vos coordonnées, le contenu que vous publiez dedans, vos données d'utilisation, vos contacts, vos identifiants et des données de diagnostics, mais aussi votre numéro de téléphone (demandé à l'heure actuel pour votre inscription).