Oppo X 2021 : voici l'étonnant smartphone à écran enroulable

Il s'agit d'un prototype, mais tous les regards sont déjà braqués sur lui en ce début d'année. Nous avons pu prendre en main le OPPO X 2021 et son fameux écran enroulable qui donne un aperçu du futur.

Alors que Samsung a déjà commercialisé ses mobiles à écran pliable avec les Galaxy Fold, une autre technologie mise sur le côté flexible des nouvelles dalles high-tech en s'inspirant d'un rouleau de papier que l'on peut dérouler.

Il suffit d'effleurer le bouton d'activation situé sur la tranche de ce mobile ou d'appuyer deux fois dessus pour le voir d'étirer de manière très fluide. L'écran passe alors du format 6,7 pouces à 7,4 pouces, comme on peut le constater sur la vidéo ci-dessous. Le smartphone se transformant alors en tablette.

Encore à l’état de prototype, l’écran « enroulable » du #OppoX2021 est pourtant une réalité que nous avons testée. L’écran passe de 6,7 pouces au format tablette de 7,4 pouces. Impressionnant. 1/2 pic.twitter.com/bkt33dVciu — Nicolas Cailleaud ニコカヨ (@nicokayo) February 10, 2021

Afin de parvenir à cette prouesse, le constructeur chinois Oppo a inclus deux micro-moteurs chargés d'enrouler et de dérouler l'écran à la demande. Les «rouleaux» chargés de faire glisser l'écran ne dépassent pas les 6,8 mm, ce qui permet de conserver un smartphone très fin. Tandis que des lamelles en métal placées sous l'écran assurent de conserver la rigidité nécessaire à cet écran pour résister aux chocs.

Notre prise en main, nous a d'ailleurs permis de constater la réelle rigidité de l'ensemble, avec une expérience impressionnante pour la lecture des vidéos qui deviennent d'un coup bien plus flatteuses à regarder.

A l'arrière, Oppo livre un exercice de design intéressant avec un module photo qui reste intrégré dans la coque sans dépasser de manière proéminente comme on aurait pu le croire. La partie dorsale coulissante est peut-être celle qui pose le plus de questions, puisque pour glisser, celle-ci oblige à laisser un léger espace avec la coque, qui empêcherait le tout d'être étanche et pourrait laisser entrer des impuretés.

Reste que, comme le précise Oppo, il s'agit là d'un prototype qui témoigne avant tout que la technologie des écrans flexibles est bien une réalité et qu'elle n'a pas fini de nous étonner. Si Samsung avait marqué les esprits avec sont premier mobile à écran pliable dès 2019, Oppo démontre son savoir-faire en la matière. Il est à noter que d'autres concurrents travaillent sur ces concepts à l'image de LG, Xiaomi et Huawei, notamment.

