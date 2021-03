Jeu des différences : cette image de la CIA qui affole Twitter

Habituée à tester régulièrement les capacités cognitives et visuelles des internautes, la CIA, la plus connue des agences de renseignement des Etats-Unis, leur a, mardi 30 mars, proposé un nouveau défi sur les réseaux sociaux.

«Combien de différences pouvez-vous repérer sur cette image ? Dites-nous combien vous en trouvez en commentaire».

C'est par ces mots, écrits sur Twitter et accompagnés d'un dessin sur lequel figurent plusieurs monuments situés à Washington, la capitale des Etats-Unis, que la CIA a donc voulu faire se rivaliser les utilisateurs du réseau social où qu'ils se trouvent dans le monde.

#TuesdayTrivia





Can you spot the differences?





Let us know how many you find. pic.twitter.com/106MVjIq1T

— CIA (@CIA) March 30, 2021