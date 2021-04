Google Maps : La réalité augmentée bientôt dans les centres commerciaux

Parce qu'il est souvent difficile de s'orienter dans les centres commerciaux, les aéroports et les gares, Google va expérimenter un nouveau système permettant de nous guider dans ces lieux. Déjà utilisée en extérieur, la réalité augmentée de Google Maps s'utilisera donc bientôt en intérieur.

La fonction Live View, déjà disponible en France, pour s'orienter à certains carrefour par exemple, permet d'afficher en réalité augmentée de larges flèches pour se diriger ou encore s'assurer que le numéro de rue est bien le bon. Une technologie qui fonctionne donc, mais qui va bientôt aller plus loin.

Qui ne s'est jamais retrouvé perdu dans un vaste centre commercial ou n'est pas passé trois fois devant le magasin qu'il cherchait ? Pour ne plus s'égarer, ni partir dans la mauvaise direction ou se tromper d'étage, Live View va donc jouer les guides. Il suffit de préciser l'enseigne recherchée et de regarder les indications affichées en temps réel sur l'écran de votre mobile.

EN ESSAI DANS CERTAINES VILLES

Google précise d'ailleurs qu'en intégrant la cartographie des lieux, l'outil est à même de déterminer où sont les ascenseurs, les escaliers (roulants ou non) et les accès les plus proches pour gagner du temps. De quoi ne plus se perdre dans les vastes halls d'aéroports par exemple.

Toutefois, cette nouveauté est actuellement en test dans certaines villes américaines dont Chicago, Los Angeles, San Francisco, San Jose ou encore Seattle. Cependant les villes de Zurich (Suisse) et Tokyo (Japon) devraient compter parmi les prochaines concernés dans les mois qui viennent, précise Google, qui prévoit également d'autres villes sans les nommer.

Des trajets écoresponsables proposés

Autre point développé pour Google Maps, des trajets privilégiants le respect de la planète seront également proposés lors de nos déplacements sur les routes. Un service qui sera même activé par défaut, puisqu'il proposera les modes de transports qui rejetteront le moins de CO2 ou qui consommeront le moins de carburant, par exemple.