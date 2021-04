Amy Winehouse, Jim Morrison et Kurt Cobain redonnent de la voix grâce à une IA

Bien connu des amateurs de musique, le fameux Club des 27 (qui réunit les artistes morts à 27 ans) vient d'inspirer une IA. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison ou encore Jimi Hendrix ont inspiré une machine pour créer une compilation de morceaux dans leur style.

Intitulé Lost Tapes of the 27 Club (Morceaux perdus du Culb des 27), cet «album» a entièrement été composé par Magenta, une intelligence artificielle proposée par Google.

Néanmoins, c'est une association canadienne, nommée Over the Bridge, qui a spécialement sollicité cette IA pour ce projet. Son but ? Alerter le grand public sur les troubles mentaux dont sont victimes de nombreuses stars de la musique.

«Dans le secteur musical, les troubles de la santé, comme la dépression, sont normalisés et présentés comme romantiques. Leur musique est considérée comme une souffrance authentique», explique Sean O’Connor, membre du comité de direction de l’association Over The Bridge au magazine Rolling Stone. Or, de nombreux artistes auraient pu être accompagnés ou mieux suivis de leur vivant, avant d'être victimes de leur maladie.

Des inédits imaginé par une machine

Afin de produire cette compilation de quatre chansons inédites (disponibles ici), l'IA a d'abord analysé le style musical et lyrique de chacune des stars du Club des 27.

Une trentaine de morceaux du répertoire de chaque artiste - Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain (Nirvana) et Jimi Hendrix - ont ainsi été ainsi décryptés afin de créer des algorithmes qui définissent leur propre style. Le but étant de proposer des chansons qui auraient pu être interprétées par ces stars.

Parallèlement, les intelligences artificielles accompagnent de plus en plus le milieu artistique. Et plus particulièrement le secteur musical. Certaines vont même jusqu'à recommander ou prédire ce qui fera un tube auprès du grand public. Récemment, les organisateurs de l'Eurovision 2020 ont proposé un autre challenge baptisé AI Song Contest, en vue de faire concourir des morceaux composés par des IA.