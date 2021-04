NFT : Cette œuvre art créée par un robot a été vendue plus de 580.000 euros

La folie du marché de l'art n'en a pas fini avec les NFT. Une œuvre numérique vient d'être adjugée plus de 580.000 euros, un record pour une peinture créée par... un robot.

Les habitués de l'univers des robots la connaissent depuis quelques années sous le nom de Sophia. Une androïde conçue par la société Hanson Robotics. Sophia fait ainsi régulièrement parler d'elle et possède son propre compte Twitter pour y partager son quotidien.

Dans l'un de ses derniers tweets en date, Sophia a ainsi révélé une courte vidéo montrant les processus de son IA qui lui ont permis de peindre cette œuvre. Une vidéo qui a été rapidement proposée à la vente au format NFT (Non-fungible token, pour Jeton non-fongible), technologie qui accapare actuellement la curiosité des marchands d'art, des collectionneurs et surtout des investisseurs.

So excited to meet my final collector! AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of "Sophia Instantiation" in action. Don't miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV

— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021