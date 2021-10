Pixel 6 et 6 Pro : Les nouveaux mobiles Google misent sur le design pour se distinguer

C’est le grand retour de Google dans le secteur des mobiles premium. Le géant américain a dévoilé ce mardi 19 octobre ses deux nouveaux smartphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Deux appareils qui ambitionnent de marcher sur les plates-bandes d’Apple et de Samsung et qui s'en donnent les moyens.

Alors que les Pixel 5 s’étaient fait remarqués l’an passé sur le marché du milieu de gamme, ses deux successeurs héritent d’un design attrayant qui a le mérite de les distinguer sur un marché très uniforme. Google commercialise ainsi ses deux versions aux tarifs de 649 euros pour le Pixel 6 et de 899 euros pour le Pixel 6 Pro.

Leur signe distinctif se résume à une large bande occupant la surface dorsale et intégrant un bloc photo de premier ordre. Si le Pixel 6, plus abordable, intègre un capteur principal grand angle de 50 Mpixels, un ultra grand angle de 12 Mpixels de 114 ° et un capteur laser pour l'autofocus, le Pixel 6 Pro ajoute à cela un quatrième capteur téléobjectif de 48 Mpixels intégrant un zoom optique 4x. Si sur le papier, certains équipement photos semblent mieux fournis chez la concurrence notamment pour le Samsung Galaxy S21 Ultra ou l'iPhone 13 Pro d'Apple, Google ajoute ici son savoir-faire en matière d'algorithme photo pour promettre un piqué de qualité supérieure avec un rendu presque professionnel.

Un nouveau processeur maison

La partie image est d’ailleurs soutenue par un tout nouveau processeur maison. Baptisé Tensor, il aide à parfaire et à gérer des photographies créatives notamment pour des sujets en mouvements. Il est par exemple possible de prendre en photo un coureur ou un enfant en train de jouer et d'obtenir un flou de mouvement, tandis que le sujet principale reste net. Une belle évolution de l'effet bokeh (flou d'arrière-plan) que la plupart des smartphones intègrent désormais.

En outre, le mode nuit est ici promis comme plus pertinent avec une gestion de la netteté et du bruit mieux compensés par l'intelligence artificielle de l'appareil. Autre petite astuce amusante, les Pixel 6 disposent d’une fonction «gomme magique». L'idée est ici de faciliter la retouche photo pour effacer d’un geste les éléments indésirables. Si par exemple, vous prenez en photo votre compagne et que des passants se glissent dans l'arrière-plan, il suffit de les sélectionner en passant le doigt dessus et ceux-ci disparaissent, remplacés par le fond qui convient. Bluffant.

Du côté de la face avant de ces deux smartphones, Google mise sur deux tailles d'écran. Le Pixel 6 arbore ainsi un écran OLED de 6,4 pouces, tandis que le 6 Pro s'étire jusqu'à 6,7 pouces, tout deux intégrant respectivement un appareil photo discret en poinçon de 8 Mpixels et 11,1 Mpixels. Autre point différenciant ces deux écrans, le Pixel 6 intègre une dalle Full HD+, tandis que le 6 Pro, premium oblige, est en QHD+.

Durant la présentation de ses nouveaux mobiles, Google a également mis en avant une nouvelle fonction visant à préserver l'autonomie de la batterie. Le constructeur annonce ainsi que ses deux mobiles peuvent assurer 24 heures d'autonomie dans le cadre d'un usage normal, mais promet aussi jusqu'à 48 heures en activant la fonction «ultra économiseur de batterie». Il s'agit là d'un système restreignant l'usage du smartphone aux seules applications utiles à son usage. Pratique pour les voyages.

Enfin, Google précise que les détenteurs d'un Pixel 6 ou 6 Pro pourront bénéficier de mises à jour de sécurité durant cinq ans.