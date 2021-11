Noël 2021 : Les meilleures montres connectées de l'année

Compagnons du quotidien, les montres connectées prennent petit à petit le pas sur le monde de l'horlogerie classique. Alors que Noël approche, CNEWS propose une sélection des meilleurs modèles de l'année.

Il est à noter que cette sélection de montres connectées se base sur les prix publics conseillés et ne tient pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

Apple Watch Series 7

© Apple

Devenue la montre connectée la plus populaire au monde, l'Apple Watch se décline dans une septième édition. Cette année, Apple conserve le design iconique de sa montre mais en profite pour étirer légèrement son écran afin d'améliorer encore le confort visuel.

Disponible à partir de 429 euros pour un cadran de 41 mm (pour les poignets fins) et en 45 mm à partir de 459 euros, l'Apple Watch Series 6 dispose d'une panoplie complète d'applications et mise notamment sur le sport avec l'arrivée de Fitness+, sa nouvelle offre permettant de faire des séances de sport à la maison avec des coachs. Le plus ? L'usage de la watch permet de synchroniser en direct vos efforts en liant vos donner corporelles (suvi cardiaque, temps passé à l'effort...), les coachs pouvant vous motiver en fonction. Une première intéressante, l'achat d'une Watch Series 7 offrant trois d'abonnement gratuit pour tester.

Parallèlement, cette édition intègre, comme sur la series 6, le taux d'oxygène dans le sang, qui -allié au cardiofréquencemètre- permet une meilleure lecture de ses performances et ses faiblesses. L'objet est cértifié pour établir un électrocardiogramme. Du côté de l'autonomie, comptez entre un jour et un jour et demi en moyenne.

Apple Watch Series 7, Apple, à partir de 429 euros.

Samsung galaxy watch 4

© Samsung

Samsung unifie sa gamme de montres connectées autour de l'appellation Galaxy Watch 4 cette année. Proposé avec deux diamètres (40 ou 44 mm), ce modèle à cadran circulaire affiche un très bel écran Super Amoled de la marque coréenne avec une finition flatteuse. La Watch 4 offre un GPS précis que l'on peut salué pour les sportifs (cyclistes et runners) et les randonneurs et un suivi de l'activité physique intéressant.

Reste que ce dernier n'est optimal que si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy, qui permet de mesurer en plus la pression artérielle et l'électrocardiogramme. Il est même possible de mesurer sa masse graisseuse. Pour le reste, Samsung livre une montre complète qui peut atteindre presque deux jours d'autonomie pour un usage classique. La navigation et les applications demeurent faciles d'usage et son écran lisible. Un bel effort de la part de la firme sud-coréenne.

Galaxy Watch 4, Samsung, à partir de 269 euros.

Huawei watch GT 3

© Huawei

Après avoir lancé une première Watch 3 en juillet dernier, Huawei propose pour les fêtes de fin d'année une déclinaison intitulée Watch GT 3. Ce modèle se décline en deux versions, 42 mm et 46 mm de diamètre pour s'adapter aux poignets plus ou moins épais. Prévue pour une commercialisation à partir du 3 décembre prochain, ce modèle profite tout d'abord d'une grand autonomie par rapport à la concurrence qui promet jusqu'à 14 jours d'utilisation pour la version 46 mm et 7 jours pour la 42 mm, dans le cadre d'un usage normal.

Elles intègrent une batterie de capteurs et plus de 100 modes d'entrainements pour suivre votre activité physiques en fonction du sport que vous faites.

Watch GT 3, Huawei, à partir de 229,90 euros.

FitBit Luxe

© Fitbit

Lancée en avril, le nouveau Fitbit Luxe est un compromis entre le bracelet et la montre connectée. Discret mais élégant, il profite d'une finition «or» ou «titane» pour un rendu premium flatteur. L'objet se veut avant tout un compagnon capable de surveiller l'activité physique de son porteur, avec une autonomie de sept jours avant de passer par la case recharge. S'il demeure possible de l'utiliser pour le sport, il se veut un compagnon du quotidien avec une analyse du sommeil et du stress. Un objet connecté polyvalent et abordable.

Fitbit Luxe, Fitbit, 149,95 euros.

withings scanwatch horizon

© Withings

La société française Withings mise toujours sur un mariage entre l'horlogerie classique avec une touche de numérique. En atteste cette année encore le lancement de la Scanwatch Horizon, qui n'est pas sans rappeler les modèles de montres de plongée traditionnelles tout en acier. Etanche jusqu'à 100 mètres et présentant une autonomie de 30 jours, elle fonctionne de pair avec une application mobile dédiée qui permet d'obtenir un suivi de l'activité physique, un suivi de la qualité du sommeil, tandis qu'un altimètre, un oxymètre, la détection de la fibrillation cardiaque et des perturbations respiratoires (apnée du sommeil) complètent l'ensemble. Un bel objet qui rend hommage aux standards de l'horlogerie de luxe.

Scanwatch Horizon, Withings, 499,95 euros.

garmin forerunner 945 LTE

© Garmin

Pour les pros et les sportifs aguerris, Garmin propose la Forerunner 945 LTE. Un modèle haut de gamme qui intègre une connexion LTE pour prevenir les secours en cas d'urgence. Allié au GPS de la montre, ce système permet par exemple d'envoyer aux secours les coordonnées précise du lieu où l'on se trouve avec un service disponible 24h/24 et 7 jours sur 7. Au-delà de cette fonction, la Forerunner 945 LTE intègre plusieurs modes d'entraînement, avec des suggestions en fonction de votre condition physique. Outre des programmes personnalisés, la montre propose également l'allure à adopter en fonction du but que vous vous êtes fixé (10 km, 20 km, marathon...) pour tenir sur le long terme, ou encore une analyse du pédalage pour les cyclistes. Un coach premium.

Forerunner 945 LTE, Garmin, 649,99 euros.

polar ignite 2

© Polar

Toujours orientée sport, mais cette fois-ci avec un côté «lifestyle», la nouvelle montre connectée Ignite 2 intègre les gammes 2021 de Polar en cette fin avril. La marque propose ici un suivi d'activité complet pour son porteur ou sa porteuse et fait profiter de conseils d'entraînement quotidiens en fonction de votre récupération après l'effort et en suivant la qualité de votre sommeil. Un plus intéressant pour cette montre plutôt légère et fine. Son autonomie de cinq jours la place dans la moyenne du marché sur ce point.

Ignite 2, Polar, à partir de 229,90 euros.

Xiaomi Mi Watch

© Xiaomi

Pour celles et ceux qui souhaitent une montre high-tech tout en concervant un cadran rond classique, la Mi Watch de Xiaomi est un bon compromis. Orientée sport pour le grand public, elle s'avère plutôt complète avec 117 modes d'entraînement pour différents sports, le cardiofréquencemètre et le relevé du taux d'oxygène dans le sang. Si l'écran est de bone taille et généreux en matière de cadrans (plus de 100) pour la personnaliser, il n'en reste pas moins que sa taille (1,39 pouces (3,5 cm) de diamètre) la destine à un public essentiellement masculin.

Mi Watch, Xiaomi, 149,99 euros.

Realme Watch S Pro

© realme

Connu pour ses smartphones, le constructeur chinois Realme est également présent sur le marché des montres connectées. Il vient ainsi de lancer la Watch S Pro. Une montre élégante qui propose un suivi particulier autour de 15 sports différents (fitness, running, randonnée...) et peut même accompagner les nageurs, avec son étanchéité à 50 mètres. Elle dispose également d'un capteur de fréquence cardiaque et d'un autre pour le taux d'oxygène dans le sang. La batterie tient la charge durant 14 jours, mais comptez environ deux à trois jours si vous l'utilisez à des fins sportives (GPS activé) uniquement. Là encore, cette montre se tourne vers un public masculin en raison de la grande taille de son cadran (1,39 pouces (3,5 cm) de diamètres).

Watch S Pro, Realme, 129,99 euros.