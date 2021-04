Apple dévoile ses iPad Pro et ses iMac 2021

Du renouveau dans les gammes d'iMac et d'iPad Pro. C'est ce qu'attendaient les fans d'Apple ce mardi lors de sa keynote de printemps.

Après avoir marqué les esprits en fin d'année dernière en introduisant ses premiers MacBook dotés du processeur M1, la marque à la pomme s'est offerte un événement très remarqué pour son premier gros événement de l'année. CNEWS fait le point sur les gammes présentées et ce qu'il faut en attendre.

l'iMac opère enfin sa mue

C'est sans doute ce qui a marqué le plus les esprits qui ont suivi cette conférence. Les iMac s'offrent enfin un nouveau design. Beaucoup plus fins (seulement 1,15 cm d'épaisseur) et inspirés du look épuré des derniers iPhone 12, les iMac de 2021 seront également aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec sept coloris au choix : bleu, vert, rose, orange, jaune, violet et argenté.

Apple promet un grand écran de 24 pouces doté d'une résolution de 4,5 K. Les haut-parleurs ont également été revus pour délivrer un son plus immersif avec pas moins de six speakers, tandis que cet iMac intègre un nouveau système de ventilation qui promet d'être silencieux, à l'instar de ce qui a déjà été constaté sur les derniers modèles de MacBook Air et MacBook Pro équipés du processeur M1.

Car les iMac passent aussi à la vitesse supérieure, puisqu'il s'agit actuellement de l'une des puces les plus puissantes du marché, le tout à très basse consommation. Les utilisateurs qui misent désormais sur les appels vidéos pourront également utiliser une caméra frontale FaceTime Full HD.

Les précommandes commenceront à partir du 30 avril pour une disponibilité courant mai, à partir de 1.449 euros en France.

les ipad pro équipés de la puce M1

Surpuissants. C'est le mot qui définit désormais les nouveaux iPad Pro de l'année. Les tablettes haut de gamme d'Apple héritent à leur tour de la puce M1 des ordinateurs Apple. De quoi booster leurs performances et leur autonomie. La version cellulaire sera même équipée d'un modem 5G.

Disponible en 11 et 12,9 pouces, cette tablette haut de gamme héritera également d'un écran Oled Liquid Retina XDR exclusif à la version 12,9 pouces. Une technologie qui promet un rendu plus naturel et des noirs profonds, comme celle utilisée sur les iPhone 12 Pro. Le scanner Lidar, introduit l'an passé sur le précédent modèle d'iPad Pro, sera également toujours présent notamment pour améliorer les expériences liées à la réalité augmentée.

Pour le reste peu de changements sont à noter, puisque l'iPad Pro conservera le même design qu'il arbore depuis novembre 2018. Il est à noter qu'une version argentée (presque blanche) s'ajoute à la gamme, tandis que le coloris gris reste présent.

En France, l'iPad Pro 2021 sera disponible à partir de la mi-mai à partir de 899 euros pour la version 11 pouces et 1.219 euros pour la version 12,9 pouces.

Une nouvelle Apple TV 4K

La box TV de la firme à la pomme s'offre une mise à jour. L'Apple TV 4K ne change pas de design mais elle est désormais équipée du processeur A12 Bionic pour un meilleur traitement de l'image. Couplée à un iphone 12, elle permet notamment d'analyser la colorimétrie de votre téléviseur afin d'ajuster celle-ci au mieux avec les images diffusées. Une nouveauté intéressante et à tester afin de voir s'il y a une réelle différence. Enfin, la télécommande profite quant à elle d'un nouveau design et d'un anneau tactile sensible afin d'améliorer la navigation dans les menus. Disponible en mai prochain, l'Apple TV 4K sera vendue à partir de 199 euros.

les airtags pour ne plus perdre ses clés

En rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, les petits traceurs AirTags ont été dévoilés par Apple. Il s'agit de petites pastilles pas plus grosses que des pièces de monnaie et qui se glissent dans les sacs, les porte-clés, un cartable, etc. Afin de les localiser pour les retrouver à tout moment. Si cette technologie n'est pas nouvelle, la société de Tim Cook affirme avoir pensé à la préservation des données personnelles. La géolocalisation des AirTags est basée sur celle de l'appli Localiser, présente sur les produits Apple. Ils seront lancés le 30 avril prochain au tarif de 35 euros pièce.